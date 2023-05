Jørgen Kleemann er død – 100 år

Kassaaluk Kristensen Fredag, 12. maj 2023 - 12:30

Jørgen Kleemann, født i Aappilattoq ved Upernavik den 7. marts 1923, er afgået ved døden torsdag den 11. maj 2023 i Ippiarsuk i Nuuk. Han blev 100 år.

Det bekræfter hans søn Peter Kleemann til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Se billeder: Kulturpriserne blev uddelt

Jørgen Kleemann er en kendt harmonikaspiller og har udgivet flere kassettebånd og CD’er med sine børn.

I 2014 modtog han Naalakkersuisuts kulturpris for at have beskæftiget sig med musik og teater.

Efterlader sig kultur

- Jørgen Kleemann var et menneske, der var hjælpsom og arbejdssom. Han havde tillid til mennesker og var ikke bange for at sige sin mening, men var også åben for andres meninger. Vi, alle søskende har arvet hans musikalske evner, så vi kan spille alle hans musik, siger hans søn Peter Kleemann til Sermitsiaq.AG.

Jørgen Kleemanns 100-års fødselsdag blev fejret af Kommuneqarfik Sermersooq med en større kaffemik den 7. marts 2023. Her holdt borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq blandt andet en tale for ham.

Peter Kleemann husker, at hans far havde glædet sig til at fylde 100 år.

- Han nåede sit mål om at fylde 100 år. Han har også givet vores land flere kulturelle indslag. Han har levet sit liv, og rejst rundt i verden med sin musik, husker Peter Kleemann.

LÆS OGSÅ: Alderdomshjem holder kaffemik: Jørgen Kleemann fylder 100

Familien oplyser, at datoen for bisættelsen endnu ikke er fastsat.

Han efterlader sig seks børn, flere børnebørn samt oldebørn.