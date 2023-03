Alderdomshjem holder kaffemik: Jørgen Kleemann fylder 100

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. marts 2023 - 08:42

Der bliver pyntet op til fest og farver tirsdag, når alderdomshjemmet Ippiarsuk holder kaffemik i anledning af en særlig fødselsdag.

Det er beboer Jørgen Kleemann, der tirsdag runder 100 år.

Jørgen Kleemann er kendt for sit harmonikaspil, og modtog i 2014 Naalakkersuisut kulturpris for sin indsats i kulturlivet.

Dengang sagde daværende naalakkersuisoq for kultur, Nick Nielsen blandt andet om Jørgen Kleemann:

Spredte glæde med populær musik

- Musik er en stor del af hans liv, han er stadig aktiv, hvor han de senere år blandt andet har spillet polka i folkeskoler til stor glæde for børnene. Han har med sit virke indenfor kulturlivet været med til at skabe fællesskab i samfundet. Med sin populære musik og underholdning spreder han glæde, og er med til at bevare den grønlandske folkemusik og polka, lød det fra Nick Nielsen i 2014.

Her næsten ti år senere kan Jørgen Kleemann se frem til endnu en fejring. Det fortæller Erla Vinther, der er konstitueret souschef på Ippiarsuk.

I anledning af 100-årsdagen holder familien en privat sammenkomst, mens der kl. 14.00 er kaffemik. Erla Winther fortæller, at blandt andre Sermersooq-borgmester Avaaraq Olsen kigger forbi kaffemikken for at ønske fødselaren tillykke.