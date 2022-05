Jess G.: SIK vil sætte sejl til nyt parti

Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. maj 2022 - 07:43

Jess G. Berthelsens udmelding om, at Grønland har behov for et arbejderparti, er vel modtaget hos hovedbestyrelsen.

SIK’s hovedbestyrelse holdt møde onsdag denne uge, hvor formandens udspil om nødvendigheden af et arbejderparti blev drøftet.

- Hovedbestyrelsen er også træt af, at for få partier går op i lønmodtagernes forhold, vilkår og løn. Vi mærker, at der ikke er fokus på vores medlemmers lønvilkår, siger Jess G. Berthelsen.

Tanken om et nyt arbejderparti, der arbejder politisk for lønmodtagerne blev spyttet ud under årets 1. maj-tale. Siden er den taget op til diskussion i SIK’s hovedbestyrelse.

- Emnet skal helt klart diskuteres igen i hovedbestyrelsen. Der er stemning for, at vi som organisation vil være katalysator, og bane vejen for et nyt arbejderparti, siger formanden for SIK til Sermitsiaq.AG.

Andre faggrupper soler sig

Jess G. Berthelsen og resten af hovedbestyrelsen, der tæller i alt ni medlemmer, er træt af, at andre faggrupper bliver varme, politiske emner ved hver overenskomstforhandling.

Et eksempel er, at pædagogers løn og arbejdsvilkår er et emne, som Inatsisartut har taget op.

- Men når det kommer til vores faggrupper, så er det som om, politikernes mund er limet fast. SIK’s bestyrelse er træt af, at der mangler fokus på vores faggrupper fra politisk hold, siger Jess G. Berthelsen.

Han påpeger, at der fortsat er meget at sætte på plads, før et nyt arbejderparti ser dagens lys. Han understreger, at hovedbestyrelsen i SIK er klar til at sætte sejl, for at nå til en etablering af et arbejderparti. Han bedyrer, at hans egen rolle i et nyt parti ikke er det væsentlige.

- Det handler ikke om, hvorvidt jeg vil ind på den politiske arena. Men det handler om, at SIK er træt af, at der ikke er partier, der holder fokus på vores medlemmers vilkår. Det vil vi ændre på, slutter han.