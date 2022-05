SIK skal drøfte nyt parti: Jess G vil ikke afsløre om han er på vej ind i politik

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 05. maj 2022 - 11:44

Jess G. Berthelsen ønsker sig et nyt arbejderparti her i landet, fordi han ikke mener, de eksisterende partier, bekymrer sig nok om arbejdernes forhold.

Nu peger han på muligheden for, at lønmodtagerorganisationen kan være med til at stifte det parti.

Det var under sin tale ved Arbejdernes Internationale Kampdag søndag, at formanden efterlyste et nyt parti, som vil tale arbejdernes sag. Jess G. Berthelsen uddyber nu ideen overfor Sermitsiaq.AG.

Bestyrelsesmøde i slutningen af maj

- Nu er min tale kastet over til hovedbestyrelsen i SIK, hvor det vil blive drøftet. Det vil være på dagsordenen ved det kommende møde, siger han.

Hovedbestyrelsen i SIK holder næste bestyrelsesmøde i slutningen af maj.

Jess G. Berthelsen oplyser, at bestyrelsen skal tage stilling til, om de bakker op om tanken om etablering af et nyt parti.

- Det er hovedbestyrelsen, der tager stilling til, om SIK skal være med til at etablere et nyt parti, og det er helt sikkert, at det bliver drøftet, siger han.

Ingen kommentar

Han siger, at det vil være en interessant diskussion om etablering af nyt parti.

- Ligeledes vil det være godt at tage en debat om hvorvidt nuværende partier overhovedet interesserer sig for lønmodtagerne. Der er behov for økonomisk fremdrift i landet, men på nuværende tidspunkt er der ingen planer for nye indtægt til landet. Vi har brug for flere midler i landskassen, derfor kæmper jeg for, at der skal være mere minedrift i landet, uanset om der er tale om uran eller ej. Vores medlemmer trænger jo til at have bedre lønvilkår, fremhæver SIK-formanden.

- Er du på vej ind i politik?

- Det kan jeg ikke kommentere på nuværende tidspunkt, lyder det fra Jess G. Berthelsen, der fylder 64 år i dag torsdag.

Han har siddet på formandsposten i SIK i mere end 31 år.