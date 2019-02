Jess G. Berthelsen: ’Jeg kan godt forstå medlemmernes frustrationer’

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 07. februar 2019 - 16:01

Overenskomstforhandlingerne mellem SIK og Selvstyret samt kommunerne stå stille for tiden.

SIK har fremlagt deres krav på vegne af medlemmerne, som det offentlige ikke vil gå med til. Selvstyret vil kun gå med til højst 0,92 kroner per time i gennemsnit. Nu tygger begge parter kravene igennem, og de stillestående forhandlinger frustrerer medlemmerne rundt om i landet.

LÆS OGSÅ: Bølge af strejker kan være på vej

Lokalforeningerne råber på strejke, og det undrer formanden ikke

- Jeg er ikke overrasket. Selvfølgelig skal vi kræve bedre forhold for vores medlemmer, siger Jess G. Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Alligevel er det ikke det første, bossen for den største lønmodtagerorganisation i landet vil gøre. Strejke bør være den absolut sidste udvej, mener han.

- Selvfølgelig kan vi ikke bare sidde med hænderne på skødet. Vi må handle. Men vi skal huske at strejken er det absolut sidste våben, som vi kan bruge, siger Jess G. Berthelsen.

Uacceptabelt

Flere og flere lokalafdelinger melder om strejke i disse dage.

Senest har SIK’s afdeling i Qaqortoq sendt en pressemeddelelse, hvor formanden for SIP Qaqortoq, Jakob G-Motzfeldt giver sin støtte til SIK’s afdeling i Uummannaq.

- Det tilbud om en minimal stigning af vores medlemmers løn giver ikke vores medlemmer mere lyst til at arbejde. Sådan som det ser ud i dag, så kan det betale sig bedre at få sociale ydelser i stedet for at arbejde, skriver Jakob GMotzfeldt i en pressemeddelelse.

Formanden for SIK, Jess G. Berthelsen, er helt med på, at medlemmerne har uacceptable vilkår. Han mener, at de lave lønninger, dårlige arbejdsvilkår og de høje priser i landet er skyld i, at flere og flere flytter ud af landet.

LÆS OGSÅ: Lokalafdelinger lægger op til strejke

Han gør dog opmærksom på, at det ikke er ham, der kan give lønstigninger når det offentlige ikke vil give mere.

- Jeg kan ikke komme hen til Selvstyret og kommunerne og tvinge nøglen til deres pengekasse ud af dem. Det er dem, der giver pengene, ikke SIK, det skal medlemmerne huske. Vi har sat vores krav, det offentlige vil ikke acceptere dem, og det er bare ikke ok, siger han.

Han oplyser til Sermitsiaq.AG at der vil være bestyrelsesmøde i SIK i løbet af næste uge. Et af emnerne er lokalafdelingernes krav om strejke. Han håber dog på, at det ikke kommer så vidt.

- Jeg håber, overenskomstforhandlingerne snart fortsætter. Jeg venter kun på at få en henvendelse fra Selvstyret og kommunerne.