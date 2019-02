Bølge af strejker kan være på vej

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 06. februar 2019 - 18:00

Siden 24. april sidste år har SIK og Selvstyret været i gang med overenskomstforhandlinger. Forhandlingerne har indtil videre varet godt og vel ni måneder, men parterne er ikke kommet tættere på hinanden. Forhandlingerne er gået i stå, og det er SIK’s lokalafdeling i Uummannaq utilfreds med.

- Næste skridt bliver nødt til at være, at medlemmerne går i strejke, og jeg opfordrer alle lokalafdelinger om at forberede en strejke, siger formanden i SIK’s afdeling i Uummannaq, Jokum Zeeb, til Sermitsiaq.AG.

Han mener, at afdelingerne ikke kan vente og trille tommelfingre, mens Grønlands største fagforening, SIK, og Selvstyret holder ’pause’ fra overenskomstforhandlingerne.

Fornærmende langsomt

Jokum Zeeb mener, at forhandlingerne går for langsomt, og at parterne bør komme bare en centimeter tættere hinanden for medlemmernes skyld.

- Det er fornærmende, at forhandlingerne har varet i snart et år, uden at parterne er kommet tættere på hinanden. Medlemmerne er i klemme, fordi parterne ikke kan enes, siger Jokum Zeeb.

SIK’s afdeling i Qeqertarsuaq giver Jokum Zeeb medhold. Her mener formanden for SIP Qeqertarsuaq, Anda Kristiansen, at det er skamfuldt, at Selvstyret ikke vil give mere i løn til medlemmerne af SIK.

- De forskellige overenskomster har vital betydning for arbejderbefolkningen i Grønland, herunder de mange børnefamilier, som i forvejen kæmper hårdt for de daglige fornødenheder. Hvor skamfuldt er det derfor, at Selvstyret går efter at gøre de velstillede endnu rigere og de mindrebemidlede endnu fattigere. Det er kort sagt at gøre nar af folk, skriver formand for SIP Qeqertarsuaq, SIK’s afdeling i Qeqertarsuaq, Anda Kristiansen, i en pressemeddelelse.

Strejke over hele landet

Senest har portørerne i Nuuk bestemt at nedlægge arbejdet i fire timer på fredag, for at diskutere det besværlige forhandlinger mellem SIK og Selvstyret.

Men Jokum Zeeb og Anda Kristiansen mener, at strejken ikke skal omfatte kun få professioner. Alle, der er medlemmer af SIK, bør strejke, så modparten kan forstå, at medlemmernes krav er vigtige.

- Vi forventer, at lønnen bliver højere. Og vi forventer også, at arbejdsvilkårene bliver forbedret. Vi skal vise vigtigheden ved at alle SIK’s medlemmer går i strejke, siger Jokum Zeeb til Sermitsiaq.AG.