Jens-Frederiks første politiske svendestykke på plads

Thomas Munk Veirum Torsdag, 25. juni 2020 - 17:02

I et interview med Sermitsiaq.AG lægger Jens-Frederik Nielsen ikke skjul på, at han er ovenud glad for, at det lykkedes at lande en aftale, som Finansudvalget kunne godkende, inden turist-højsæsonen for alvor går i gang.

Således blev de eksisterende hjælpepakker, der ville udløbe om få dage, forlænget til udgangen af september. Og oveni har man lanceret en såkaldt aktivitetspakke.

- Det vigtigste har været at sikre, at turisterhvervet kan overleve. Vi ved alle sammen, at virksomhederne står med rigtig svære forudsætninger for at tjene penge, og højsæsonen står for døren. Så vi er glade for, at få det her søsat inden højsæsonen.

Vil ikke dele penge ud til højre og venstre

- Der kommer en tid efter corona, hvor turistvirksomhederne skal være klar til at skabe vækst, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG om årsagen til den ekstraordinære håndsrækning.

Der er afsat 88 millioner kroner til aktivitetspakken, der giver mulighed for kontante rabatter på hotelovernatninger og turistsejlads her i landet.

LÆS OGSÅ: Ny håndsrækning til turist-virksomheder

Naalakkersuisoq understreger, at pakken ikke nødvendigvis er det sidste skridt, Naalakkersuisut vil tage for at holde hånden under det hårdt pressede erhverv:

- Jeg vil ikke dele penge ud til højre og venstre, men jeg vil gerne skabe incitament til mere aktivtitet, siger Jens-Frederik Nielsen.

Penge flyttet fra lønkompensation

De 88 millioner kroner er taget fra arbejdsmarkedspakken, hvor der var afsat 107 millioner kroner til lønkompensation. Der er dog kun brugt 6,7 millioner kroner til lønkompensation indtil videre, og derfor besluttede Naalakkersuisut at finansiere aktivitetspakken ad den vej.

Ordningen om lønkompensation er også forlænget til 30. september. Selvom der er fjernet midler fra ordningen, er vurderingen, at der er penge nok til forlængelsen.

I sin ekstraordinære rapport om Grønlands økonomi under coronakrisen, anbefalede Økonomisk Råd, at man hurtigst muligt udfasede hjælpepakkerne til erhvervslivet, og i stedet lavede en målrettet indsats mod turisterhvervet.

Jens-Frederik Nielsen siger, at det i forvejen hovedsageligt er turist- og hotelbranchen, der har benyttet sig af hjælpepakkerne, og derfor har Naalakkersuisut ikke fundet det nødvendigt at ændre på de øvrige hjælpepakker – men blot forlænget dem.