Jens-Frederik Nielsen: Vil Naalakkersuisut sige undskyld?

Tirsdag, 11. januar 2022 - 13:06

- Agter Naalakkersuisoq for Sundhed at komme med en undskyldning for sine grove beskyldninger om, at vi fra oppositionen enten lyver eller at vi ikke har forberedt os ordentligt til et møde den 19. november 2021?

Sådan indleder Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen sit paragraf 37-spørgsmål til Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker.

Spørgsmålet er baseret på en artikel bragt af netmediet Sermitsiaq.AG, hvor oppositionen kritiserer Naalakkersuisut for manglende inddragelse ved beslutninger omkring restriktioner i forbindelse med coronakrisen.

Her mener oppositionen, at der er forskel på en orientering omkring ændringer af restriktioner, og reel inddragelse af partiformænd ved beslutninger for at ændre restriktioner.

Lyver eller er uforberedte

Kirsten L. Fenckers svar: ”Enten lyver de, ellers har de ikke læst og forstået den indstilling, vi holdte møde om den 19. november” har fået Demokraatits formand til tasterne:

- Som folkevalgte politikere er noget af det allervigtigste, at vi fremstår troværdige i offentligheden. Det siger derfor sig selv, at noget af det værste er at blive beskyldt for at lyve eller for ikke at passe sit arbejde, lyder det i Jens-Frederik Nielsens begrundelse.

Vil formanden undskylde?

Jens-Frederik Nielsen forklarer i sit spørgsmål, at han internt gennem mails har bedt om en undskyldning men endnu intet modtaget svar.

- Min tillid til hende (Kirsten Fencker, red. ) er helt i bund, og hun skal arbejde særdeles hårdt for at genoprette den. En god start ville være en uforbeholden og offentlig undskyldning, lyder det fra ham.

I samme ombæring ønsker Jens-Frederik Nielsen at vide, om formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede vil undskylde på vegne af Kirsten L. Fencker.

Han ønsker endvidere svar på, hvorfor der ikke er kommet en berigtigelse, hvis Naalakkersuisoq for Sundhed skulle mene, at hun skulle være fejlciteret.