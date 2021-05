Jens Dahl afviser misbrug af kommunens penge

Merete Lindstrøm Fredag, 07. maj 2021 - 17:44

En aktindsigt som Sermitsiaq.AG har fået, viser en række bilag, hvor tidligere beredskabschef Jens Dahl har fået betalt flyrejser, reparation af egen båd, samt at have udlejet materiel til sit eget firma i forbindelse med dumpbranden i Ilulissat i maj sidste år. Kommunen har oplyst at Jens Dahl er blevet afskediget i forbindelse med sagen.

LÆS OGSÅ: Strid om misbrug af offentlige midler

Jens Dahl oplyser til Sermitsiaq.AG, at han har sagt sit job op, fordi han fik andre udfordringer.

I et høringssvar fra sagsbehandlingen i november, da hans arbejdsgiver Avanaata Kommunia konfronterer ham med de omtalte bilag, forklarer Jens Dahl sin side af sagen. Sermitsiaq.AG har fået høringssvaret af Jens Dahl.

- Først og fremmest vil jeg indrømme, at jeg er dybt chokeret over situationens omfang, hvor jeg dybest fra mit hjerte beklager, at vi er nået frem til denne situation, skriver Jens Dahl.

Var presset af arbejde

I høringssvaret gør den tidligere beredskabschef gældende, at han har været meget presset under episoden med dumpbranden i Ilulissat i maj sidste år, hvor han og hans beredskab arbejdede non stop i 33 dage.

Et af billagene i sagen er en rejse til Sisimiut, hvor Jens Dahl og hans kones billetter er betalt af kommunen. Billetten blev købt i anledning af sønnens bryllupsdag.

- Vi var i pengenød, og kunne ikke købe billet til turen. Det resulterede i, at beredskabsinspektøren og jeg aftalte, at han bestiller billet til os, hvor jeg så kunne afholde udgiften på senere tidspunkt.

- Jeg erkender at dette var en stor fejl og står 100% ind for, at sagen viderebehandles, således at jeg betaler det skyldige beløb,skriver Jens Dahl i sit høringssvar.

Skal betale penge tilbage for flybilletter

Jens Dahl forklarer, at bilag, der omhandler reperation af egen private båd er betalt af kommunen, fordi båden på daværende tidspunkt blev brugt til at fragte brandslukningsudstyr i forbindelse med dump branden, og at det derfor blev besluttet af ham og hans nærmeste underordnede, at kommunen skulle betale regningen for reparationen.

- Jeg insisterer dog på at ville betale denne udgift tilbage, hvis vi ubevist har gjort noget forkert i denne sag, siger Jens Dahl.

Han oplyser dog til Sermitsiaq.Ag, at han kun har lavet aftale om at tilbagebetale pengene for de flybilletter, der er købt til ham og hans ægtefælde, for kommunens penge.

Nåede ikke så langt

I forhold til fakturering af materiel fra båd, så mener den tidligere beredskabschef, at det var en fejl, at kommunen blev faktureret for varer, som skulle bruges på hans båd.

- Efter modtagelsen af materialerne lod jeg det ligge på brandstationen, med henblik på, at jeg ville kontakte leverandøren om, at de skal udfærdige en kreditnota på disse og fremsende en faktura til mig. Her vil jeg indrømme at jeg ikke nåede så langt og sagen har stået stille.

- Jeg vil igen understrege, at jeg på nogen måder ikke har haft til hensigt i, at vil foretage ulovlige handlinger eller på anden måde misligholde mit embede, slutter Jens Dahl.