Strid om misbrug af offentlige midler

Nukappiaaluk Hansen, Merete Lindstrøm Fredag, 07. maj 2021 - 11:45

En returrejse mellem Ilulissat og Sisimiut med et familiemedlem til 16.816 kroner. Eftersyn af privat båd og udskiftning af filter til i alt 8.941,20 kroner.

Sådan lyder regningen til skatteyderne i Avannaata Kommunia, som angiveligt har betalt for private ydelser til den nu tidligere beredskabschef i kommunen Jens Dahl.

Det viser en aktindsigt, som Sermitsiaq.AG har fået fra Avannaata Kommunia.

Beredskabschefen afviser, at der har været tale om misbrug, men forklarer til Sermitsiaq.AG, at han planlagde at betale pengene for rejsen tilbage, og at reperation af båden skete, da båden blev brugt i arbejdsøjemed.

Har lejet udstyr hos sig selv

Herudover lejede den kommunale topchef beredskabsudstyr hos et nyoprettet firma, som han selv er ejer af. Det gælder leje af båd i tre dage på 15.000 kroner, leje af båd samt ATV på 11.000 kroner samt leje af ATV i seks dage på i alt 15.000 kroner.

Lejeaftalerne er ikke ulovlige. Men ifølge kommunens indkøbspolitik skal markedet undersøges for at få den billigste pris. I det aktuelle tilfælde er der ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger ikke indhentet andre tilbud.

Virksomheden blev ifølge det Grønlandske Erhvervsregister oprettet 14 dage før kommunen modtog den første faktura.

Blev afskediget i forbindelse med sagen

Kommunaldirektør i Avannaata Kommunia Nick Nielsen ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, da det er en personalesag, men han understreger, at kommunen politianmelder forhold, der er ulovlige.

- Vi afskediger selvfølgelig også en person, der har brudt loven. Jeg kan oplyse, at den tidligere leder, der er tale om her, ikke er ansat i kommunen længere, siger Nick Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Hvornår fandt I ud af at der var et problem med bilag i beredskabet?

Jeg kan udtale mig om vores sagsgange. Vi fører løbende kontrol med vores økonomiske forbrug. Hvis der foregår noget forkert, bliver direktørerne kontaktet, så der kan blive rettet op.

Hvornår blev den omtalte medarbejder afskediget?

- Jeg må som sagt ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt vil jeg sige, at vi griber ind med det samme, når en medarbejder arbejder udenfor de generelle bestemmelser, som gøre sig gældende i Avannaata Kommunia, eller hvis regler/love er brudt, siger administrerende direktør Nick Nielsen.

Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger er der ikke indgivet politianmeldelse i denne sag. Men beredskabschefen er ikke længere ansat i kommunen. Ifølge Jens Dahl valgte han selv at sige op efter en længere tvist med kommunen om misbrug eller ikke misbrug af offentlige midler.