Jagt: Licenser ligger klar

Anders Rytoft Mandag, 11. juli 2022 - 14:35

Sæsonen står for døren, hvis du har planer om at skyde moskus eller rensdyr.

Licenserne til dette års rensdyr- og moskusjagt er klar til udlevering i Borgerservice i alle Kommuneqarfik Sermersooqs byer og bygder på vestkysten.

Sidste år indførte Kommuneqarfik Sermersooq mulighed for at søge om licens elektronisk og at få tilsendt licensen på e-mail. Men systemet gav så mange udfordringer, at det er droppet igen i år. I stedet skal du blot møde op.

En stor hjælp

Ugerne før rensdyrsæsonen er årets travleste periode for Borgerservice. Medarbejderne har derfor en opfordring til de borgere, der skal have en jagtlicens.

- Det vil være en stor hjælp for os, hvis borgerne venter med at hente licenserne, til de skal bruge dem. Det er dagene lige før sæsonstart, der er de travleste, så hvis du ved, at du først skal på jagt i september, er der ingen grund til at komme nu, oplyser Borgerservicechef Lone Rosengreen Pedersen.

Jagten på rensdyr og moskus starter 1. august.