Jagten går ind, men licenserne lader vente på sig

Merete Lindstrøm Onsdag, 28. juli 2021 - 17:44

Flere tusinde ansøgere venter i øjeblikket på at modtage licens til at skyde rensdyr i forskellige områder. Fra på søndag er rensdyrjagtsæsonen i gang, men det kræver både et gyldigt jagtbevis og en licens i det område, hvor man skyder dyrene, at nedlægge dyr på lovlig vis. Men selvom der er få dage til jagten går ind, så er licenserne altså stadig ikke sendt ud.

Kommuneqarfik Sermersooq har i år indført mulighed for at søge om licens elektronisk og mulighed for at få tilsendt licensen på e-mail. Og det burde være hurtigt og smertefrit. Men alligevel har jægere endnu ikke modtaget licenserne.

Kommunen oplyser dog på sin hjemmeside, at der er håb forude:

- Er du en af de håbefulde borgere, der endnu ikke har modtaget din rensdyrlicens via e-mail, er du ikke alene. Udstedelsen af rensdyrlicenser lader nemlig vente på sig lidt endnu – men de er på vej.

Sådan lyder beskeden. Forklaringen skal ifølge kommunen findes i Selvstyret.

- Vi afventer fortsat nogle dokumenter fra Selvstyret, så vi kan tildele rensdyrlicenser til ansøgerne, skriver kommunen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Selvstyret om sagen.