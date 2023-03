Ivalu-medvirkende i LA: - Det er som en drøm at være her

Anders Rytoft Fredag, 10. marts 2023 - 14:45

Holdet bag kortfilmen 'Ivalu', som er nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Kortfilm, er onsdag landet i Los Angeles, hvor oscaruddelingen, som regnes for at være filmverdens vigtigste prisuddeling, afholdes søndag.

Det fortæller Angunnguaq Larsen, der spiller rollen som far til Pipaluk og den forsvundne storesøster Ivalu.

Han og de andre skuespillere befinder sig lige nu på Sunset Boulevard.

- Det er som en drøm at være her i Los Angeles i bragende solskin. Og det, at vi skal med til selve Oscar-ceremonien, er virkelig stort, siger Angunnguaq Larsen over en skrattende forbindelse.

Alle skuespillere - lige på nær Nivi Larsen, som spiller Ivalu - er samlet. Den unge skuespiller ankommer først med flyet lidt senere, oplyser Angunnguaq Larsen torsdag eftermiddag.

Interviews og kendte skuespillere

Dagene op til den store aften går blandt andet med at give interviews til medierne og være sammen med andre skuespillere, der ligeledes er nomineret til en Oscar, forklarer han.

Holdet skal også mødes og spise aftensmad med Nukâka Coster-Waldau og Nikolaj Coster-Waldau, som begge befinder sig i Los Angeles.

- Stemningen er god, og alle er glade, siger Angunnguaq Larsen og fortæller, at han har mødt Rena Owen, en skuespiller fra New Zealand, som blandt andet spiller med i 'Once Were Warriors'.

- Hun ville have en selfie med mig, siger han begejstret og griner.

Undskyld mit franske

På spørgsmålet om, hvad han glæder sig mest til, svarer han:

- Jeg glæder mig mest til at hente den Oscar hjem til Grønland. Det er vores største forhåbning. Alt kan ske, men bare det, at vi er blevet nomineret, undskyld mit franske, men det er fandme stort.

Pipaluk K. Jørgensen er medinstruktør til 'Ivalu' sammen med den danske instruktør Anders Walter, der står bag filmen. På søndag står det klart, om de og skuespillerne vinder en Oscar for kortfilmen 'Ivalu'.