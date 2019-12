Iværksættere: Nødvendigt at flytte til Danmark

Walter Turnowsky Tirsdag, 31. december 2019 - 11:47

Allerede når man ankommer til Inqvation i Høje Taastrup, som er et kontorfællesskab for iværksættere, bliver man klar over at der her arbejdes med teknologi. Der er ikke nogen reception, men en skærm med touch-screen, hvor man angiver, hvem man vil besøge, så bliver de automatisk kontaktet.

Indenfor i det åbne kontorlandskab summer det af liv. Her er fyldt med små iværksættervirksomheder indenfor moderne teknologi og midt i det hele finder vi også Attavik.

Virksomheden består af tre skriveborde og et skab, som man kan låse sine opfindelser ind i.

- Det har virkelig været godt for Attavik, at komme hertil, siger Poul Jørgen Holm, der er den ene af de tre iværksættere bag.

- Her kan vi nemlig få den nødvendige sparring, som vi savnede i Grønland.

Løsning ved nabobordet

Et meget konkret eksempel på det er virksomheden Zybersafe, der har sine skriveborde lige ved siden af. Den arbejder med kryptering, og Attavik regner med at bruge dens teknologi til at kryptere signalerne, som de vil sende fra én mobiltelefon til en anden for at skabe dækning i områder, der ikke har det i dag.

På førstesalen hos Inqvation finder vi et værksted, hvor Poul Jørgen Holm kan fifle med den forstærkerboks kaldet RED, som er selve hjertet i Attaviks opfindelse. Og netop det, at der er tale om hardware og ikke blot software betyder, at produktet er noget mere krævende at udvikle.

Ligeledes på førstesalen finder vi en række mødelokaler, hvor vinduerne kan blændes af, hvis man skal holde fortrolige møder. For eksempel møder med samarbejdspartnere. Og netop spørgsmålet om samarbejdspartnere er den anden årsag til, at Attavik flyttede til Danmark.

- Vi satser på de internationale markeder, i første omgang i Europa og USA, og der er det vigtigt, at vi nemt kan mødes med samarbejdspartnere, siger John 'Luk' Siegstad.

John 'Luk' Siegstad med RED-boksen Walter Turnowsky

Stor interesse

Flere teleselskaber ser nemlig ikke Attavik som en konkurrent, men snarere som en mulig samarbejdspartner, som kan få dem ud til egne, hvor det ikke kan betale sig at opstille master.

- Hver gang vi er på messer, oplever vi stor interesse fra endog meget stor globale virksomheder, selvom vi ikke engang har et færdigt produkt endnu, siger John 'Luk' Siegstad.

Flytningen til Danmark ser han som helt afgørende.

- Sammen med midlerne fra Vækstfonden og Greenland Venture har det givet os det afgørende skub til at blive klar til markedet.

Attavik arbejder på at gå i kommerciel produktion om to år.