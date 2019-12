Mobil-iværksættere vil erobre USA

Walter Turnowsky Mandag, 30. december 2019 - 11:58

Det startede egentlig som en idé til at forbinde de mere afsidesliggende områder i Grønland med mobiltelefoni og internet.

- Hvis jeg er ude i fjeldet, og selvom jeg kan se dig på en anden fjeldside, så kan vi ikke tale sammen, hvis der ikke er mobilnet, forklarer iværksætter Poul Jørgen Holm om kimen til idéen.

Hans idé går ud på at bruge mobiltelefonerne til at skabe deres eget netværk. Siden har projektet udviklet sig, så det nu er et helt anderledes stort marked, som han og de to andre i iværksættervirksomheden Attavik, John 'Luk' Siegstad og Pouls kone Jeanne Holm sigter imod.

- Vi ser et stort potentiale i Europa og ikke mindst i USA, fortæller John 'Luk' Siegstad.

Landbefolkning uden net

For selvom vi generelt har en opfattelse af, at USA og Europa har en god mobildækning, så gælder det faktisk ikke for de landlige områder. Kun omkring halvdelen af landbefolkningen i Europa og USA har adgang til højhastigheds internet.

- Vi regner med, at der er omkring 26 millioner mennesker i USA og Europa, der kan få glæde af vores løsning, siger Poul Jørgen Holm.

I landbruget vunder intelligent farming frem, hvor markarbejdet i stadig mere detaljeret vil blive computersturet. Men uden en bredbåndsforbindelse er der ikke meget sjov ved det. Så især også her ser Attavik-folkene muligheder.

Mobiler forbinder med mobiler

Kort fortalt går Attaviks løsning ud på, at ens mobiltelefon ved hjælp en form for forstærkerboks kaldet RED (range extension device) skaber en forbindelse til den næste mobiltelefon og derfra til den næste igen og så videre (se figur), så der kan skabes en hel sky af forbindelser.

Hvis så blot en enhed har forbindelse til bredbånd, så har hele netværket bredbånd. Forstærkerenheden kan både være monteret på en bygning eller der kan være tale om at have den i lommen.

Attavik

Attavik udtog et amerikanske patent på idéen helt tilbage i 2014 og de tre iværksættere er da også opmærksomme på, at projektet har været længe undervejs. Men nu føler de sig overbevist om, at det nok skal blive til noget.

- Vi har testet den tekniske løsning ved Qoqqut (i Nuuk-fjorden, red) på REDen og den fungerer, fastslår Jeanne Holm.

Planen er, at hver enhed skal kunne sende mindst seks kilometer, og det mål er man ganske tæt på.

På fuld tid

Men nok så væsentligt har Attavik fået lån af Greenland Venture og Vækstfonden som betyder, at de nu kan arbejde på fuld tid på projektet. Tidligere har de brugt nætterne på det.

Der arbejdes på at skaffe yderligere finansiering, men som planen ser ud lige nu så skal deres løsning kunne købes om to år. Det nye år skal bruges på at gøre produktet helt klar til markedet. Blandt andet skal forstærkerboksen gøres noget mindre, hvis folk skal bære rundt på den.

Forstærkerboksen RED er ikke helt bærbar endnu Walter Turnowsky

Og året efter vil man bruge på at opskalere produktionen til kommercielt niveau. Allerede i 2023 satser iværksætterne på at gå i nul. Men selvom de tre i sagens natur gerne vil tjene penge på deres opfindelse, så er det ikke det eneste mål.

- Virksomhedens mission er det at gøre op med den digitale ulighed, som betyder at mennesker med dårlig eller ingen bredbåndsdækning har dårligere muligheder for kommunikation og dermed også uddannelse, siger Luk Siegstad.

Og dermed får han også sagt, at Attavik ligeledes ser udviklingslandene som et muligt marked i fremtiden.