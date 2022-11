Ivaaraq-sag: MIO og Tilioq forlanger handling for at beskytte mod overgreb

Thomas Munk Veirum Fredag, 04. november 2022 - 07:44

Politiet har tirsdag i denne uge anholdt og sigtet en 62-årig mand for voldtægt i forbindelse med sagen om en multihandicappet kvinde, der blev gravid på institutionen Ivaaraq i Qaqortoq.

De to rettighedsinstitutioner MIO og Tilioq, der har fokus på henholdsvis børn og personer med handicap, har holdt skarpt øje med sagen.

I en fælles udtalelse siger de to talsmænd, at sagen rejser alvorlige spørgsmål om myndighedssvigt i beskyttelsen af anbragte mennesker med et handicap, og at myndighederne skal tage ansvar for situationen og handle med det samme for at sikre, at der ikke sker svigt igen.

Pårørendes rettigheder skal tydeliggøres

- Tilioq og MIO opfordrer myndighederne til at tage ansvar og iværksætte handlinger, der sikrer beskyttelse af mennesker med handicap mod udnyttelse, vold og misbrug. Samtidig bør myndighederne tydeliggøre forældre og pårørendes rettigheder og støttemuligheder i sager, hvor deres pårørende svigtes, skriver de to organisationer i den fælles udtalelse.

I den forbindelse påpeger handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen, at Tilioq endnu ikke har fået en efterlyst redegørelse fra Socialstyrelsen om, hvilke retningslinjer og forebyggende tiltag, der findes for døgntilbud for at sikre, at mennesker med handicap beskyttes mod overgreb og seksuelle overgreb.

- Der er behov for en undersøgelse af forholdene på alle landets døgntilbud. Men der er også behov for handling nu.

Styrelseschef har drøftet forbedringer

- På Ivaaraq, men også på landets øvrige døgntilbud og botilbud for mennesker med handicap må myndighederne sørge for, at der er opdaterede procedurer til beskyttelse mod seksuelle overgreb, som er implementeret på døgntilbuddet, kendes af alle og løbende opdateres, udtaler Anja Hynne Nielsen i den fælles meddelelse.

Socialstyrelsen har ansvaret for Ivaaraq, og styrelseschef Helene Berthelsen har tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG, at man sammen med medarbejdere på Ivaaraq har drøftet forskellige tiltag for at forhindre, at lignende kan ske igen, men at der allerede er retningslinjer for, at der skal være to til bleskift og badning samt to til nattevagter.

Ifølge politiet er det et DNA-match mellem den handicappede kvindes barn og den 62-årige mand, som har ført til anholdelsen af manden. Den 62-årige blev onsdag tilbageholdt i 22 dage af kredsretten.