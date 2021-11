Itilleq elever vinder 10.000 kroner

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 27. november 2021 - 09:28

- Hvem har prøvet at spise maling eller en myggespray? Disse forskellige ingredienser er i cigaretten, lyder det fra skoleelevernes video, som viser, hvor farlig en cigaret er.

I starten af skoleåret har Qeqqata Kommunia iværksat en konkurrence blandt skolebørnene med overskriften Toqqarpara (Jeg vælger) en røgfri fremtid. I konkurrencen deltog kun en skole:

- Iblandt skoleklasserne/skoleeleverne har kun en skole valgt at deltage i konkurrencen, og det er skoleeleverne fra Itillip Atuarfia. Derfor har de vundet samtlige præmier, 1. præmien på 5.000 kroner, 2. præmien på 3.000 kroner og 3. præmien på 2.000 kroner, oplyser Qeqqata Kommunia.

Det 10.000 kroner, som skoleelverne har vundet kan bruges til studierejse, skoleafslutning eller til noget tredje som de i fælleskab måtte beslutte sig til at bruge.

Røgfri kommune

Skoleeleverne i Itilleq viser også, at folk kan begynde at stjæle cigaretter, hvis ikke folk har råd til at købe cigaretter, fordi cigaretter også indeholder stoffer, som man kan blive afhængig af.

Ifølge kommunen viser en sundhedsundersøgelse, at skolebørn starter med at ryge dagligt allerede i 7.-8. klasse, mens antallet stiger ved overgangen til 9.-10. klasse. Her stiger antallet markant og 30 procent af 15-16-årige ryger dagligt.

Dette vil Qeqqata Kommunia sætte en stopper for.

- Formålet er, at folkeskolerne i Qeqqata Kommunia skal være røgfrie, ligesom formålet er at flere og flere borgere i Qeqqata Kommunia skal opfordres til at kvitte smøgerne og vælge sundheden. Qeqqata Kommunia lykønsker skoleeleverne fra Itilleq, det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Se videoen herunder: