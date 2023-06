Island Games-hold klar til at forsvare guld og sølv

Kassaaluk Kristensen Søndag, 04. juni 2023 - 14:31

I alt 74 atleter, fysioterapeuter, delegerede og særligt inviterede personer rejse til Guernsey ved England i starten af juli.

Her skal Grønland deltage ved Island Games blandt i alt 24 ø-nationer.

Grønland, der hiver guld-, sølv- og bronzemedaljer ved Island Games, er klar til at forsvare sin titel:

- Vores primære opgave er at forsvare vores gode resultater ved sidste Island Games, der blev afviklet i 2019. Vi er der for at vinde, og selvfølgelig for at forbedre vores resultater, siger landsholdsspiller i badminton, Jens-Frederik Nielsen.

Grønland stiller op i fodbold, badminton, bordtennis, atletik, golf, triatlon og for første gang i svømning til årets Island Games. Landsholdene forventes at rejse den 4. juli, hvor legene er i dagene 8.-14. juli.

Sparker bold igen

Grønland tabte ved finalen i futsal i Island Games i 2017 og landsholdet deltog ikke ved de seneste lege i 2019, mens corona satte en stopper i 2021.

Nu er Grønland klar med herrelandsholdet, og den nye generation er klar til at kæmpe for guldet, siger landsholdsspiller Patrick Frederiksen:

- Fodbolden er i hurtig fremdrift i Grønland. Der har været et generationsskifte, og den nye generation af futsalholdet er klar til kamp. Jeg synes, at der har været meget at hente til samlinger, og vi har trænet op til Island Games, siger anfører Patrick Frederiksen.

- Sidste gang havde vi sølvmedalje med hjem. Vi forventer at have guld om halsen, når vi denne gang kommer hjem, siger han med et smil.

Ny generation giver håb

Mangeårig landsholdsspiller i badminton, Jens-Frederik Nielsen mener også, at der har været et godt generationsskifte i landsholdet i badminton. Også badminton vækker mange unges interesse, har formand for Greenland Badminton Federation, Michael Kleist tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG.

- Det giver håb for sportsgrenen, at der er en god generation i landsholdet. Vi tager udgangspunkt i vores egen kunnen, og giver alt vi kan ud fra vores egne forudsætninger. Jeg synes, at vi vil klare det godt, siger Jens-Frederik Nielsen.

Projektkonsulent hos GIF, Poul Petersen oplyser, at GIF vil fokusere på portrætter under Island Games.

Du kan følge med i legene og resultaterne på Guernseys hjemmeside om Island Games HER.