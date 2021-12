Isfjordscenter hædret som årets byggeri

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 21. december 2021 - 10:30

2. juli slog Ilulissat Isfjordscenter dørene op efter flere års forberedelser og omkring tusind gæster besøgte centret på åbningsdagen.

Og nu hædres byggeriet med prisen Årets Byggeri.

Dommerkommitéen er sammensat af en række direktører fra den danske byggebranche - heriblandt tidligere minister Lene Espersen, der i dag er direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

LÆS OGSÅ: Isfjordscenter i Ilulissat åbner

Dommerne lægger blandt andet vægt på byggeriets karakter i deres bedømmelse:

Ilulissat Isfjordscenter Arkitekt og totalrådgiver: Dorte Mandrup Bygherre: Realdania By & Byg Entreprenør: KJ Construction Ingeniør: Søren Jensen

- Huset er fantastisk smukt, fordi det har fået så meget karakter. Her er der noget, vi værner om og besøger. Og med den interesse vi har for Grønland i fremtiden og turister, er det jo enormt godt, at man med en let og enkelt streg skaber en platform, hvorfra man kan beskue miljøet uden at træde ud i det.

- Og det er jo en påmindelse til os alle sammen om den verdenskulturarv, som vi skal beskytte, og som er under pres for klimaforandringerne, skriver dommerkommitéen som begrundelse for prisen.

Prisen er er stiftet af Magasinet Byggeri og er blevet uddelt siden 1996.