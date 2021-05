Isbjørne måtte skræmmes væk

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 07. maj 2021 - 16:57

Kommunefogeden har i samarbejde med de lokale i Atammik måtte skræmme to isbjørne, en hun og en unge, væk fra bygden torsdag formiddag.

Det er ikke bekræftet, om de er de samme dyr, som blev set tæt på Nuuk tidligere på ugen.

Afdelingschef i departementet for fangst og fiskeri, Amalie Jessen oplyser til Sermitsiaq.AG, at forsøget med at skræmme isbjørnene er koordineret i samarbejde med politiet og kommunefogeden i bygden Atammik.

- Departementet har godkendt de lokale til at skræmme isbjørnene væk fra det beboede område. Vi er blevet informeret om, at de lokale har skræmt isbjørnene væk fra dumpen, og at kommunefogeden i samarbejde med de lokale har fulgt isbjørnene væk fra bygden, så disse dyr ikke vender tilbage. Denne manøvre er godkendt af departementet, oplyser afdelingschef i departementet for fangst og fiskeri, Amalie Jessen til Sermitsiaq.AG.

Tog kun en time

Lidt over klokken 10.00 torsdag blev de to isbjørne spottet ved dumpen i Atammik. Det tog kommunefogeden og de lokale under en time at skræmme de to store dyr, oplyser Grønlands Politi.

Episoden er blevet filmen af en eller flere personer af Atammik, som Sermitsiaq.AG har set. Departementet oplyser, at videoen ikke viser nogen ulovligheder, da handlingen i videoen er koordineret af kommunefogeden, som er godkendt af departementet.

Isbjørnene er ikke vendt tilbage til bygden.