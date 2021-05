Isbjørne set tæt ved Nuuk

Merete Lindstrøm Mandag, 03. maj 2021 - 12:54

En familie der nød weekendens gode vejr i deres hytte tæt ved hovedstaden fik sig noget af en overraskelse, da de slog øjnene op søndag.

-Vi holdte weekend i hytten alene. Søndag morgen da min mand står op, så udbryder han pludselig: se dem!

- Jeg skyndte mig til vinduet og omkring 100 meter fra hytten nede ved havet stå og sidder der to isbjørne, fortæller Paornánguaq Johnsen Jessen til Sermitssiaq.AG.

Hytten ligger ved Aakkaat, ved Nuup Narsaa lidt syd for Nuuk.

- Det var den smukkeste morgen, jeg har aldrig oplevet noget lignende, fortæller hun.

Måtte skynde sig ind i hytten

Men oplevelsen var ikke helt uden drama. Bjørnene rejste sig efter lidt tid og gik mod naboens hytte. Paornánguaq Johnsen Jessen skyndte sig ud for at hente familiens mad ind i hytten, så lugten ikke skulle tiltrække bjørnene mere.

Og så ville hun udenfor og finde signal til telefonen for ringe til sin søn. Men den gik ikke.

- Min mand råber pludselig til mig: Nu kommer de. Du skal komme ind. Min mand er fanger, men han ved godt, at man ikke må skyde en mor med unge. Så vi fulgte dem bare med øjnene, da de gik ned til isen og forsvandt bag fjeldet. Det var virkelig fantastisk, siger Paornánguaq Johnsen Jessen.

Hold afstand

Oplevelsen er delt på Nuuk borgerinfo på Facebook, men WWF understreger, at man ikke må forstyrre bjørnene, selvom de er spændende at iagttage.

- Man skal holde sig på afstand og forlade området, når man ser dem, siger projektkoordinator for WWF i Grønland, Kaare Winther Hansen, til Sermitsiaq.AG.

Kan man se på isbjørne på en forsvarlig måde?

- Det gælder om at holde sig på så lang afstand, at man ikke generer dem og skræmmer dem. Vi taler flere hundrede meter. Det er bedre at bruge en kikkert, hvis man vil kigge på bjørnene, lyder det fra Kaare Winther Hansen.

Han fortæller, at isbjørne der går sammen to og to højst sandsynligt altid er mor og unge. Ellers ville de ikke gå sammen. En hun med unge er fredet og må kun skydes, hvis der opstår umiddelbar fare.

Se Paornánguaq Johnsen Jessens video af isbjørnene her: