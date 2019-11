Her er investorerne bag luksushotel

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. november 2019 - 13:39

Tirsdag besluttede kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq at sende arealansøgningen til luksushotel-projektet i høring.

I ansøgningen skriver den malaysiske hotelkæde om sig selv:

- Siden starten af 1986 er vores Hotel & Resorts afdeling vokset til at imødekomme efterspørgslen efter gæstfrihedstjenester i de mest eftertragtede feriedestinationer. I dag ejer og / eller administrerer vores gruppe en fantastisk samling på 20 hoteller og ressorts, der omfatter forskellige mærkeporteføljer i Malaysia, Asien og Stillehavsområdet, der repræsenterer en værelseskapacitet på over 4.200 værelser, fremgår det.

Ejer også golfklubber

- Gruppen ejer også Four Seasons Hotel & Residences i Kyoto, Japan, Sheraton Hotel i Hanoi, Vietnam, Ritz Carlton Residences i Kuala Lumpur, Malaysia, servicesuiter og eksklusive golf- og countryklubber i Malaysia. Derudover har gruppen udviklingsprojekter i Malaysia, Japan og Island.

LÆS OGSÅ: Luksushotel i hjertet af Kolonihavnen

- Som Berjaya udforsker vi altid lidenskabeligt nye muligheder, vi er betaget af den smukke natur og det store potentiale i Nuuk, som en rekreations- og økoturismedestination i verdensklasse. Derfor søger vi ydmygt godkendelse fra kommunalbestyrelsen for at vi kan bidrage til byudviklingen i Nuuk by, et projekt til udvikling af et nyt hotel i international klasse. Vi er overbeviste om, at Nuuk med det fantastiske og store landskab til den rige grønlandske kultur er i stand til at skabe en stærk positiv indflydelse på social og økonomisk vækst for befolkningen i Nuuk, skriver chief executive officer Syed Ali på vegne af Berjaya Land Berhad.

Respekterer lokalsamfundet

Der bliver henvist til, at grundlæggeren af luksushotelkæden, direktør Tan Sri Dato ’Seri Vincent Tan lægger stor vægt på ikke at skade det omkringliggende miljø.

LÆS OGSÅ: Se fotos: Luksushotel ved Kolonihavnen

- Berjaya tror også på at respektere og pleje det bredere samfund. Fra at samle penge til de nødlidende til mad donationer og velgørenhedsforløb har alle vores Hoteller og Resorter konstant haft en positiv indvirkning på lokalbefolkningen og bidraget til meningsfulde årsager, uanset hvor vi befinder os, står der i arealansøgningen, der er stilet til borgmester Charlotte Ludvigsen den 20. oktober.

Læs avisen Sermitsiaq fredag, der har flere artikler om luksushotellet.