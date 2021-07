Inuit Ataqatigiit udsætter landsmøde

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 20. juli 2021 - 16:47

Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse har besluttet at udskyde og flytte landsmødet på baggrund af udviklingen af coronasmitten i landet.

Det meddeler IA’s partikontor i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Den ordinære generalforsamling skulle ellers afholdes i Qaqortoq i dagene 6., 7. og 8. august. Men nu er generalforsamlingen flyttet til Nuuk, og i dagene 17., 18. og 19. september, melder IA.

- Denne beslutning skal ses i lyset af COVID-19 pandemien udbredelse i Grønland, hvor restriktionerne er blevet forlænget til resten af juli måned, oplyser IA i en pressemeddelelse.

- Inuit Ataqatigiit finder det tvingende nødvendigt under COVID-19 at følge myndighedernes anvisninger og resktriktioner for at minimere smitten blandt befolkningen, så vi opfordrer alle at stå sammen om at bekæmpe COVID-19 her i landet.

Styrkelse af politik i fokus

Formanden for partiet, Múte B. Egede, har overfor Sermitsiaq.AG fortalt, at partiet skal sætte nye politiske mål, der skal styrke arbejdet med såvel lands- og kommunalpolitik. Samtidig skulle der være fokus i at styrke lokalafdelingernes arbejde de næste tre år.