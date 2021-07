Múte: Landsmøde skal styrke IA’s ståsted

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 07. juli 2021 - 10:32

Formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egedes første periode som partiformand er ved at være slut. Ikke overraskende genopstiller Múte B. Egede som formand, og han understreger, at der fortsat er arbejde nok i partiet i den kommende periode.

- Det er første gang i en årrække, at vi fremlægger et årsregnskab med plus på kapitalkontoen. Det er selvfølgelig glædeligt. Men fra nu af skal vi arbejde for, at partiets regnskab ikke kommer i minus igen. Med en solid økonomi er der nemlig mere plads til at fokusere på lokalafdelingernes og hele partiets politiske mål, siger formand for IA, Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Inuit Ataqatigiit skal holde deres ordinære generalforsamling i dagene 6.-8. august i Qaqortoq.

- Jeg forventer en god dialog om forslag til vores kommende politiske mål på grundlag af vores partis grundholdninger, som vi skal sætte fokus på de næste tre år, siger han.

Magten skal fastholdes

Disse dage indkommer flere forslag til dagsordenspunkter fra IA’s lokalafdelinger, og partikontoret forventer at offentliggøre den endelige dagsorden senest den 16. juli, altså tre uger før den ordinære generalforsamling.

Múte B. Egede understreger, at partiets politiske mål skal styrke de folkevalgtes og baglandets politiske arbejde. Der skal være afsæt i de allerede underskrevne aftaler, men også lokalafdelingernes dagsordener skal sættes i fokus.

- Vi har arbejdet hårdt for at nå så langt politisk, hvor vi har flere borgmesterposter og sidder som regeringsbærende parti i koalitionen. De politiske målsætninger skal være med til at sikre, at vi kan beholde magten i så vel lands, kommunal og bygdepolitik, siger han og fortsætter:

- Partipolitikken skal være med til at styrke vores arbejde i koalitionen såvel som i kommunalbestyrelserne. Og der har vi selvfølgelig fortsat fokus på at arbejde for befolkningen og deres ve og vel, understreger Múte B. Egede.

Forskellighed er en styrke

Inuit Ataqatigiits partiformand er ikke bleg for at indrømme, at der er plads til forskellige meninger i partiet.

- Vi er et stort parti. Og derfor er der plads til forskellige meninger. Men vi er også gode til at drøfte meninger internt, og bruge de forskellige meninger som en styrke i vores politiske arbejde, siger han.