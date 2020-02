Intet kinesisk konsulat på vej

Walter Turnowsky Fredag, 21. februar 2020 - 09:54

Mens den amerikanske regering er klar til at åbne et konsulat i Nuuk i løbet af i år, så har Kina tilsyneladende ingen aktuelle planer om at åbne en repræsentation i Grønland.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofoed (Soc) i et svar til Aaja Chemnitz Larsen (IA), som spørger, hvorvidt Kina eller andre lande er interesseret i et konsulat.

- Udenrigsministeriet er ikke bekendt med, at andre lande har udtrykt ønske om eller afsøgt mulighed for oprettelse af et konsulat i Grønland, skrfiver Jeppe Kofoed i sit svar.

- Island er det hidtil eneste land, der har oprettet et konsulat i Grønland. USA forventer at åbne sit konsulat i år.

Tidligere på ugen kom det frem, at det amerikanske regering ønsker at bruge 4 millioner kroner på at bygge konsulatet i Nuuk.