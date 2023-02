International Modersmålsdag:  Pas godt på vores sprog

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. februar 2023 - 15:47

Den internationale modersmålsdag giver anledning til at reflektere over vigtigheden af at bevare og udvikle vores egne sprog som oprindelige folk, sådan skriver Sara Olsvig tirsdag 21. februar på FN´s internationale Modersmålsdag.

- Mange børn lærer vores oprindelige sprog i deres opvækst. Men der er også mange børn, som ikke gives denne mulighed. Det kræver individuel beslutsomhed fra forældre, og kollektiv beslutsomhed fra det samlede samfund, at understøtte læring og et stærkt hverdagsbrug af vores oprindelige sprog, påpeger hun.

Ofte ses det at børn der kommer i skole med andre børn, som ikke taler grønlandsk mister deres sprog. I en periode af landets historie, var der ikke politisk ønske om at prioritere det grønlandske sprog og det har betydet, at en del af befolkningen ikke har lært deres modersmål overhovedet.

Fællesansvar

FN om sprog Globalt har 40 procent af befolkningen ikke adgang til en uddannelse på et sprog, de taler eller forstår. Den internationale modersprogsdag anerkender, at sprog og flersprogethed kan fremme inklusion, og bæredygtige udviklingsmålenes fokus på at efterlade ingen. Kilde: FN

Andre, hvis forældre ikke har prioriteret, at de lærte grønlandsk, kæmper med stigmatisering og mobning, fordi de har mistet deres sprog. Sara Olsvig påpeger, at ansvar for sproget ligger flere steder og, at det kræver en fælles indsats.

- Jeg vil gerne opfordre alle forældre til opmærksomt at understøtte alle børns læring af vores sprog. For at komme oprigtigt videre med udvikling af vores oprindelige sprog skal læring af vores sprog prioriteres på regeringsniveau og i al offentlig service.

Det inkluderer førskole-, og folkeskoleområdet, ungdoms- og videregående uddannelser, og ikke mindst også for de børn af Inuit som bor uden for vores hjemlande, understreger hun.

- Vi har meget forskellige måder at anvende vores oprindelige sprog på, på tværs af Inuit Nunaat, men vores fælles kultur og sprog gennem tusinder af år, binder os sammen. Vi skal værdsætte denne rigdom som folk.

At tale vores eget sprog er en selvbestemmelseshandling

Sprog er muligheder

UNESCO opfordrer på den Internationale Modersmålsdag til at understøtte flersprogethed. Og det støtter Sara Olsvig op omkring:

- Jeg vil gerne opfordre til, at flersprogethed ses som noget der åbner for muligheder, og ikke som en barriere. Som oprindelige folk er vores sprog konstant under pres, og det kræver vedholdende beslutsomhed og bevidste indsatser virkelig at beskytte og videreudvikle vores sprog.

Sara Olsvig slutter af med en lykønskning og et citat fra en Inuk-kollega og repræsentant i FNs Permanente Forum for Oprindelige Folk, Aluki Kotierk:

- At tale vores eget sprog er en selvbestemmelseshandling.

- Jeg ønsker alle tillykke med den internationale modersmålsdag - pilluarta, oqaatsivullu paarilluartigit, skriver Sara Olsvig.