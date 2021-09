Innovation-boss langer ud efter Nitter

Merete Lindstrøm Torsdag, 09. september 2021 - 11:58

En nordatlantisk lufthavn i Sydgrønland skal selvfølgelig være på 1500 meter, alt andet vil være et tillids- og løftebrud.

Sådan lyder beskeden kort og godt fra direktør i Inovation South Greenland, Allan Chemnitz.

Når Jacob Nitter Sørensen siger at det ikke betyder noget for Air Greenland, om det bliver en 1199 eller 1499 meter lang bane, taler han kun Air Greenlands egne interesser, nemlig at kanalisere al trafik via Nuuk, mener Allan Chemnitz.

- Hvis man havde haft visioner om at udvikle hele Grønland, ville man kunne se at Sydgrønlands geografiske placering ville have givet Grønland langt bedre infrastruktur på længere sigt til både Island, Canada og USA.

- Når Jacob Nitter Sørensen siger, at der ikke bliver ændret noget ved trafikstrukturen, er han ikke en del af løsningen, men en del af problemet. Han vil nemlig ikke give noget, men kun have at vores infrastruktur i Grønland tilpasses Air Greenlands mål og visioner, siger Allan Chemnitz.

Stort arbejde lagt i 1500 meter

Jacob Nitter Sørensen sagde mandag, at banelængden på projktet i Sydgrønland ikke var afgørende for Air Greenland:

- Vi vil tilbyde en attraktiv fartplan til Sydgrønland via den nye atlantlufthavn i Nuuk. Uanset om banens længde er 1500 meter eller 1199 meter, så vil kunderne kunne forvente en rejsetid fra Qaqortoq til København på seks til syv timer, sagde direktør i Air Greenland, Jacob Nitter, til Sermitsiaq.AG.

Allan Chemnitz er altså stærkt uenig i den betragtning og hæfter sig ved det store arbejde, der er lagt i forberedelserne til en 1500 meter bane:

- I Innovation South Greenland har vi i 2 år arbejdet på en plan som tager udgangspunkt i1499 meter landingsbane. Skal erhvervsudviklingen i Sydgrønland defineres af Air Greenlands direktør, bliver jeg nødt til som direktør i Innovation South Greenland at gøre opmærksom på, hvilke alvorlige konsekvenser dette har for Kujalleq.

- Både politikere og landets nationale luftfartsselskab svigter os igen, siger Allan Chemnitz.

De planer Innovation South Greenland har peger frem til år 2030. Målet er bringe Sydgrønland op på niveau med med resten af landet, lyder det.

- Der er behov for at landet bliver udviklet ligeværdigt med fokus på Qaqortoq, Sisimiut, Ilulissat og ja, selvfølgelig også Nuuk, siger Allan Chemnitz.

I en kommentar til Sermitsiaq.AG torsdag siger Jacob Nitter Sørensen, at 1500 meter bane ikke vil give de ønskede muligheder for internationale flyvninger.

- Rapporten viser, at 1500 meter ikke er tilstrækkeligt til en realistisk atlantoperation, da det kun er små jetfly, der kan operere og med store begrænsninger. Derfor er der kun to muligheder for at samle trafikken til Qaqortoq, og det er Nuuk eller Island.

- I den sammenhæng giver det langt bedre mening at samle både lokal- og udlandstrafik på den samme rute via Nuuk. Det er baggrunden for Air Greenlands udmelding, siger Jacob Nitter Sørensen.

