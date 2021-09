Nitter: Det handler ikke om banelængden

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. september 2021 - 07:41

Der er flere ting at tage hensyn til, når politikerne skal tage den endelige beslutning om lufthavnen i Qaqortoq.

Årsagen til, at spørgsmålet om banelængden overhovedet er kommet frem igen, er, at udbuddet på den planlagte 1500 meter bane med terminalbygninger udmundede i et tilbud på mere en én milliard kroner, mens der kun er budgetteret med 670 millioner.

I øvrigt penge, som endnu ikke er afsat på finansloven.

6-7 timer til København

Den kortere bane vil mindske anlægsomkostningerne og have mindre konsekvens for samfundsøkonomien, fremgår det af en opdateret rapport fra Deloitte, der er offentliggjort for nyligt.

Og står det til Air Greenland, så er længden ikke det afgørende.

- Vores oplæg til beflyvningen er det samme. Vi vil tilbyde en attraktiv fartplan til Sydgrønland via den nye atlantlufthavn i Nuuk. Uanset om banens længde er 1500 meter eller 1199 meter, så vil kunderne kunne forvente en rejsetid fra Qaqortoq til København på seks til syv timer, siger direktør i Air Greenland, Jacob Nitter, til Sermitsiaq.AG.

Ingen direkte fly til Danmark

Direktøren understreger, at virksomhedens flyflåde allerede i dag er tilpasset korte baner.

- Nuuk er i øjeblikket 950 meter og Ilulissat 845 meter, så 1199 vil under alle omstændigheder være mindre begrænsende, end det vi arbejder med i dag, siger han.

I rapporten om samfundsøkonomiske konsekvenser har Air Greenland også et indlæg med, hvor Jacob Nitter oplyser, at der med en ny lufthavn vil være en øget frekvenser mellem Qaqortoq og Nuuk på ugebasis i forhold til flyvningerne til Sydgrønland i dag.

Han oplyser i samme ombæring, at det også vil betyde, at den direkte flyvning fra Sydgrønland til Danmark om sommeren udgår.