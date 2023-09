INI anmoder om at overdrage ubeboelige boliger til Kujalleq

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 26. september 2023 - 14:52

Miljøforvaltningen i Kommune Kujalleq har modtaget en anmodning af INI A/S om at udtage kommunale udlejningsboliger fra boligadministrationen. Anmodningen skal kommunalbestyrelsen tage stilling til under et møde onsdag den 27. september.

- Dette betyder, at lejeboligerne overdrages til kommunen. Boligerne er uden lejere, står det i en sagsfremstilling.

Ifølge INI A/S er boligerne svære at udleje, da de trænger til renovering. Boligafdelingen har i sin anmodning til kommunen forklaret, at der ikke er nok økonomi til at løfte opgaven af vedligehold og renovering af boligerne.

- Manglende tilsyn af boliger har medført, at boligerne har taget skade. Den primære skade har været frostsprængning eller lignende vandskade som har medført skimmelvækst i boliger. Derfor ønskes boliger overdraget til Kommune Kujalleq som renoverer boliger af egne midler.

Kommune kan gå med til renovering

Både teknik- og miljøudvalget samt økonomi- og erhvervsudvalget har behandlet INI A/S’s anmodning, og godkendt forvaltningens indstilling om at overtage de kommunale boliger. Her overvejes det at renovere boligerne af kommunens egne anlægsmidler, for derefter at genindføre boligerne under INI A/S, så boligerne kan bidrage til boligafdelingens økonomi.

Direktionen i Kommune Kujalleq har dog op til kommunalbestyrelsesmødet onsdag indstillet, at kommunalbestyrelsen skal overveje at tage boligerne ud af boligadministrationen, og at der sker en efterfølgende vurdering af husene med henblik på eventuelt salg.

Forvaltningen for teknik og miljø har allerede medgivet INI A/S i at nedlukke boligerne på grund af dårligt stand.