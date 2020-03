Ingen sport i april: GIF forlænger suspendering

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 30. marts 2020 - 15:56

Fodbolden ligger stille.

Ketsjerne må blive i skabet.

GIF opfordrer fortsat til, at man undgår at træne sammen.

Samtlige sportsaktiviteter og stævner, såvel inden- som udendørs, bør fortsat undgås. Det mener Grønlands Idrætsforbund, der nu har forlænget suspenderingen i yderligere en måned.

- I Grønlands Idrætsforbund bakker vi fortsat op vi om de tiltag, krav og anbefalinger, som vi modtager fra myndighederne, og særligt Epidemikommissionen. Meddelelsen er bragt videre til samtlige specialforbund under Grønlands Idrætsforbund, hvor vi har meddelt, at vi anbefaler en suspendering af samtlige lokale, regionale og nationale stævner frem til udgangen af april måned 2020, siger Nuka Kleemann, formand for Grønlands Idrætsforbund.

Samtlige sportsbegivenheder, lige fra GM i skisport og indendørs GM som futsal, er enten aflyst eller udsat på grund af, smittefare af coronavirus.

GIF understreger deres forståelse for, at allerede planlagte begivenheder vil blive ramt af suspenderingen. Men opfordrer samtidig til, at også frivillige stævner droppes i den kommende måned, lyder det i en pressemeddelelse.