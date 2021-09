Ingen smittede - kampen mod delta har være lang og sej

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. september 2021 - 14:03

På et pressemøde fredag fremlagde Naalakkersuisut-formand Múte B. Egede (IA) en langsigtet plan for yderligere genåbning af landet.

Landslæge Henrik L. Hansen kunne supplere med nyheden om, at der ikke er fundet smittede det seneste døgn her i landet.

LÆS OGSÅ: Múte B. Egede: Vi tager første skridt mod genåbning

I en status på coronasitutionen fortalte landslægen, at det har været en sej kamp at holde smitten i ave de sidste to måneder.

I juli blev 71 personer konstateret smittede med coronavirus, og i august kom tallet op på hele 221:

- Hvad skete der lige? Jo i begyndelsen af juli kom delta-varianten til Grønland. Det har været et langt sejt træk. Det gik meget nemmere, da vi havde den engelske variant i foråret, sagde Henrik L. Hansen på pressemødet.

Skal vende os til smitte

Udbruddet er gået særlig hårdt ud over Sisimiut, men smitten er tilsyneladende på vej ned.

I uge 32 blev 46 konstateret smittede i byen, mens der i denne uge indtil videre har været 13 tilfælde, oplyste landslægen på pressemødet.

Han forventer, at det fremover bliver svært at holde smitten ude af Grønland.

- I Nuuk og Aasiaat har der også været smitte. dDet er den situation, vi fremover skal arbejde med. Tanken om, at den forsvinder, er et overstået kapitel, sagde Henrik L. Hansen.

Sermitsiaq.AG

I Danmark har man i dag besluttet at gå i gang med at tilbyde plejehjemsbeboere et tredje stik fra i næste uge.

Landslægen fortalte, at noget lignende formentlig også vil ske i Grønland i løbet af efteråret, hvor udsatte og beboere på alderdomshjem vil blive tilbudt tredje stik.

Landslægens hovedpointe vedrørende vaccine var dog, at cirka 20 procent af de, der har modtaget første stik, endnu ikke har fået andet stik. Der er i stor stil tale om folk, der har fået deres første stik for flere måneder siden.

- Det vil være afgørende, at vi også får den gruppe med, sagde Henrik L. Hansen.