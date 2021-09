Múte B. Egede: Vi tager første skridt mod genåbning

Kassaaluk Kristiansen, Merete Lindstrøm Fredag, 03. september 2021 - 13:11

Naalakkersuisut har sammen med partierne i Inatsisartut indgået en aftale om en langsigtet plan for genåbning af Grønland, der gælder frem til den 31. december 2021.

Det er formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker og landslæge Henrik L. Hansen, der præsenterer genåbningsplan og status på coronavirus og restriktioner under dagens pressemøde.

Partierne er nu enige om, at antallet af indrejsende gradvist øges, men kravet om test inden indrejse fastholdes under genåbningen.

Genåbningsaftale indeholder:

Antallet af passagerer forøges fra 1000 til 1500 passagerer ugentligt fra mandag

Der er også maksimalt 180 passagerer ugentligt, der må rejse ind fra Island

Indrejserestriktioner ved luftfartøjer ophæves fra 1. oktober

Krav om negativ test fastholdes – den skal være max 72 timer gammel fra mandag

Krav om karantæne og re-test for personer med bopæl i Grønland som ikke er vaccineret fastholdes ved indrejse

Sumut-blanket fastholdes som minimum til og med den 31. december 2021

Ikke-herboende indrejsende skal fortsat være fuldvaccinerede frem til den 31. december 2021

Smitteopsporing fastholdes som minimum frem til og med den 31. december 2021

Vaccinationsprogram intensiveres

Man kan kalde sig for færdigvaccineret 14 dage efter anden stik.

Endvidere er det nu muligt at rejse til alle steder i Grønland, også mindre byer og bygder uden at gøre hold i de større byer for at være i karantæne, hvis man har dokumentation for at være fuldvaccineret.

- Vi går væk fra helt at undgå smitte, men fokuserer nu på at have færrest smittede i landet, siger formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede under pressemødet.

Åbningsstrategien har været længe undervejs, hvor Naalakkersuisut har måttet parkere planen da et smitteudbrud startede flere steder i landet henover sommeren.

Restriktioner fastholdes i Sisimiut

Der er stadig udbredt smitte i Sisimiut, mens det går den rigtige vej for Aasiaat og Upernavik.

Derfor ophæves restriktionerne for mundbind, transport og forsamlingsforbud i Aasiaat og Upernavik, mens disse fortsætter i Sisimiut.

Restriktionerne, der omfatter mundbind i offentlige steder og offentlig transport, et forsamlingsloft på 20 personer i offentlige steder og udenfor, samt dokumentation for fuldvaccineret ved rejser skal indtil videre gælde i Sisimiut frem til den 31. oktober.

Det oplyser Naalakkersuisut i et pressemøde i dag fredag.

Torsdag var der konstateret fire smittede i landet, der alle befinder sig i Sisimiut.