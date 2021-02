Ingen planer om medlemskab i WHO

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 05. februar 2021 - 17:00

Grønland er allerede repræsenteret i Verdenssundhedsorganisationen WHO igennem Danmark og kan deltage ved møder i WHO’s styrende organer og andre større møder som en del af den danske delegation, hvor Landslægen er kontaktperson.

Dermed vurderer Naalakkersuisoq for sundhed, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for, at Grønland søger om optagelse som associeret medlemskab i WHO.

- På nuværende tidspunkt anser departementet (for sundhed, red.) og Landslægen ikke et associeret medlemskab som nødvendig prioritering, hvorfor det ikke er taget op til en politisk drøftelse, oplyser Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Af ressourcemæssige årsager har Grønland deltaget ved World Health Assembly kun én gang, oplyses det.

Skal flugte med strategi

Et eventuelt associeret medlemskab skal stå mål med den indsats, som Grønland ønsker at lægge i arbejdet og det udbytte der kan forventes, forklares det.

LÆS OGSÅ: Færøerne vil være medlem af WHO

Som bekendt har Færøerne valgt at forsøge at blive medlem af WHO, når generalforsamlingen holdes den 21. maj i år. Danmark skal på vegne af Færøerne søge om associeret medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.

Men samme tanke har Grønland ikke.

Samarbejde etableret

Med den nuværende ordning, hvor Grønland repræsenteres gennem Danmark har Grønland allerede mulighed for at få indsigt i, og bidrage til den internationale, europæiske og globale dagsorden for sundhedsområdet, i det omfang som ressourcerne i landets administration giver mulighed for, oplyser Anna Wangenheim i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

- Grønlands TB strategi 2017-2021 er et godt eksempel på, at der har været et direkte samarbejde mellem Grønland og WHO, og data om tuberkuloseforekomst indgår således i dag som en selvstændig afrapportering i WHO’s regi, siger Anna Wangenheim.