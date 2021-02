Færøerne vil være medlem af WHO

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 02. februar 2021 - 13:06

I 2019, under det daværende landsstyre, begyndte seriøse undersøgelser af fordelene for Færøerne ved at blive associeret medlem af WHO.



Sirið Stenberg, som var landsstyrekvinde i sundhedsanliggender dengang, holdt et møde med WHO-Europa, og efterfølgende lavede den danske ambassade i Genève en analyse af tættere forbindelse mellem WHO og Færøerne.



Det er Sundhedsministeriet på Færøerne, som nu har taget beslutningen om, at Færøerne skal gøre et forsøg, fordi det kan styrke det færøske sundhedssystem på alle fronter - især nu hvor coronapandemien hærger over hele verden.



- Covid-19-pandemien gør det endnu mere relevant at blive en del af det internationale samfund med vores egen stemme i WHO, siger landsstyremand for sundhedsanliggender, Kaj Leo Holm Johannesen.



- Medlemskabet vil blandt andet sikre os information fra dag et, når en pandemi opstår. Det vil også blive lettere at gøre andre opmærksom på færøsk forskning og resultater, tilføjer sundhedslandsstyremanden.

Danmark sender ansøgningen

Det er kun lande med suverænitet, som kan blive fuldgyldige medlemmer af WHO. Derfor bliver det Danmark på vegne af Færøerne, som indsender selve ansøgningen.



Lande som har begrænset suverænitet, kan ansøge om associeret medlemskab. Denne type medlemskab gør det ikke muligt at stemme om forslag



Associerede medlemmer få adgang til udvalgsmøder og generalforsamlingen samt taleret.



Det vil koste 30.000 kroner om året for Færøerne at være medlem, og dertil følger udgifter til møder, rejser og andet i den forbindelse.