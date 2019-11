Ingen opjustering af pensionerne

Walter Turnowsky Onsdag, 13. november 2019 - 11:36

Pensionister og førtidspensionister har i årevis ventet på, at deres pensioner skal reguleres i takt med at priserne stiger.

Nu kommer de til at vente endnu længere, fordi et flertal i finansudvalget og Naalakkersuisut ikke kan blive enige om, hvordan denne regulering skal finansieres.

Forslaget har ellers allerede været undervejs i et godt stykke tid. Oprindelig var det sendt i høring for to år siden. Men så kom valget og forslaget måtte fremsættes som et nyt forslag på forårssamlingen i år.

Udskudt til efteråret for at finde pengene

Allerede i foråret kunne man dog ikke blev enige om finansieringen. Stridets kerne er, at Naalakkersuisut har foreslået, at man regulerer en række skatter og afgifter med samme procentsats, som pensionerne. Denne har det ikke særlig mundrette navn satstilpasningsprocent. På denne måde ville man sikre finansieringen ved, at både afgifterne og pensionerne om man så må sige følges ad.

LÆS OGSÅ: Koalitionen i fare for at gå i opløsning

Men det afviste et dengang enigt finansudvalg i foråret. Herefter udsatte Naalakkersuisut punktet og henviste til, at pengene måtte findes under finanslovsforhandlingerne. Men dette er ikke sket.

- Flertallet i udvalget skal endelig understrege, og finder det stærkt kritisable i, at Naalakkersuisut end ikke har gennemført de nødvendige forhandlinger med henblik på at finde en løsning på finansieringsproblematikken i forhold til udvalgsflertallets opfordring til Naalakkersuisut om at fremsætte ændringsforslag til 3. behandlingen, hedder det i betænkningen fra udvalget.

Siumut går mod Naalakkersuisut

Flertallet består af regeringspartiet Siumut, IA og Partii Naleraq.

Samme flertal kan kun støtte forslaget, hvis Naalakkersuisut finder en anden finansiering end en automatisk regulering af en række skatter og afgifter.

Demokraatit ønsker ligeledes en anden finansiering, men mener, at også finansudvalget selv har svigtet, når det handler om at finde pengene.

- Ansvaret for at finde denne anden finansiering kan vi dog ikke bare tørre af på Naalakkersuisut. Vi, der sidder i Finans- og Skatteudvalget, har både ansvar for og indsigt i finansloven på tværs af alle ressortområder. Og derfor er det i første omgang vores ansvar at komme medforslag til en alternativ finansiering, hvis ikke vi - som i dette tilfælde - bryder os om Naalakkersuisuts forslag til finansiering, skriver partiet i en mindretalsudtalelse.

På den baggrund støtter partiet som det eneste - om end modvilligt - nu Naalakkersuisuts forslag. Og dermed er der heller ikke noget flertal bag.

Naalakkersuisut har overfor finansudvalget tilkendegivet, at man er tvunget til at trække forslaget, hvis der ikke findes en anden finansiering. Og nu er dette så sket.

Imens på pensionister og førtidspensionister sande, at de kommer til at vente på ubestemt tid på en regulering af pensionerne. For selvom der er bred enighed om, at man vil forbedre vikårene for de ældre, så har man altså ikke evnet at blive enige om, hvordan regningen skal betales.