Ingen opbakning til udrejsecenter

Merete Lindstrøm Torsdag, 06. maj 2021 - 14:17

Det skabte overskrifter i danske medier og herhjemme, da Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard i november foreslog at sende udviste asylansøgere til et udrejsecenter i Grønland i stedet for et center i Danmark.

Forslaget, som er baseret på, at Selvstyret indgår en frivillig aftale med betaling på markedsvilkår, blev fremlagt i Folketinget den 5. marts og er blevet 1. behandlet den 6. maj.

Folketingsmedlem for Siumut Aki-Matilda Høegh-Dam har ikke meget til overs for hverken forslaget eller processen, der er gået forud.

- Danmark skal ikke presse Kalaallit Nunaat til at modtage hverken flygtninge eller asylansøgere, især når Kalaallit Nunaat er frataget ansvaret for at tage beslutninger omkring dette område, sagde Aki- Matilda Høegh-Dam fra talerstolen i Folketinget torsdag.

Mangler integrationstiltag

Hun påpeger, at Siumut i 2019 gik til Folketingsvalg på blandt andet at udlændinge- og integrationsområdet, som man ved er dansk ansvarsområde, skal tilpasses til Grønland og grønlandske værdier.

- Lige nu er der blandt andet stor splittelse derhjemme, som også er grundet manglende integration for blandt andet tilkaldt arbejdskraft fra Danmark, idet vi ikke har egen lov og forvaltning omkring dette, påpegede Aki- Matilda Høegh-Dam under debatten.

Aki-Mathilda Dam-Høegh uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at hun mener splittelsen opstår, fordi der ingen integrationsindsats er i Grønland på trods af, at der kommer rigtigt mange mennesker til landet for at arbejde.

- Resultatet bliver ofte, at vi får en form for grupperinger i samfundet, hvor for eksempel danskere kun er sammen med danskere og filippinere er sammen med filippinere i stedet for at integrere sig i det grønlandske samfund.

Indenrigspolitiske drillerier

Og det kan ifølge siumut-politikeren medvirke til misforståelser kulturelt, på arbejdsmarkedet og politisk. Det er blandt andet det Aki-Mathilda Høegh-Dam og Siumut vil have lavet om, hvis Grønland får mere indflydelse på udlændingeområdet.

Aki-Matilda Høegh-Dam konstaterede også under behandlingen, at DF’s beslutningsforslag nok mest skal ses som genstand for danske indenrigspolitiske drillerier.

Formanden for Siumut Erik Jensen og Folketingsmedlem Aaja Chemnits Larsen (IA) har begge været ude og kritiserer forslaget tidligere.

DF’s beslutningsforslag vandt ingen opbakning fra de øvrige partier i salen, hverken fra opposition eller Socialdemokraterne.