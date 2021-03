Erik Jensen: Vi skal ikke være skraldespand for Danmark

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. marts 2021 - 16:04

Siumuts formand Erik Jensen tager kraftigt afstand fra forslaget om, at Danmark i samråd med Selvstyret skal etablere et udrejsecenter i Grønland. Et udrejsecenter huser afviste asylansøgere og kriminelle, der venter på at kunne blive sendt hjem til deres hjemlande.

Dansk Folkeparti med Pia Kjærsgaard som politisk ordfører har fået et beslutningsforslag sat på Folketingets dagsorden, og i begrundelsen forklarer partiet, at Grønland skal have betaling på kommercielle vilkår for at huse udrejsecenteret, som eventuelt kan etableres i Grønnedal, hvor Forsvaret i dag er etableret.

Selv om Dansk Folkeparti pointerer, at det kan skabe nye arbejdspladser for grønlandske borgere, så er Siumuts formand Erik Jensen ikke til fals for ideen.

- Jeg bryder mig virkelig ikke om tanken, der ligger bag forslaget. Jeg tager kraftigt afstand fra, at vi skal afhjælpe danske udfordringer på den måde. Det er så langt ude, siger Erik Jensen og tilføjer:

Skraldespand

- Grønland skal ikke være skraldespand for danske problemer, fastslår Siumut-formanden, der er gået til valg på at indtage den magtfulde stol som formand for Naalakkersuisut.

I Danmark har udrejsecenteret i Kærshovedgård skabt lokale problemer med kriminalitet, og på et tidspunkt var det planen, at der skulle etableres et udrejsecenter på den lille ø Lindholm. Ø-planen er imidlertid siden blevet droppet.

Dansk Folkeparti har tidligere luftet tanken om at få et udrejsecenter til Grønland, og da tog regeringen afstand til forslaget. Det er planen, at forslaget skal behandles i Folketinget den 26. april.

