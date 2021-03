DF: Udrejsecenter kan skabe nye job og indtægter

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. marts 2021 - 10:26

Den 5. marts fremsatte Dansk Folkeparti et beslutningsforslag til Folketinget om at etablere et udrejsecenter i Grønland, og partiet mener, at den tidligere flådestation Grønnedal vil være et oplagt sted.

- Dette kan skabe gode lokale arbejdspladser i Grønland og samtidig skabe incitament til, at beboerne i udrejsecenteret faktisk rejser hjem, lyder begrundelsen fra Pia Kjærsgaard, der er politisk ordfører på sagen.

Fred og ro i Grønnedal

Dansk Folkeparti henviser til, at beboerne på udrejsecenteret Kærshovedgård påvirker omgivelserne negativt med blandt andet kriminalitet i lokalsamfundet.

- I Grønnedal er der fred og ro, hvilket giver beboerne gode muligheder for refleksion, fordybelse og eftertanke i afstressende omgivelser, og det kan bane vejen for medvirken til en vellykket rejse tilbage til hjemlandet. Hvis Forsvaret fortsat ønsker at gøre brug af Grønnedal, er det måske muligt i samarbejde med landsstyret at finde et andet egnet sted til placering af et udrejsecenter i Grønland, skriver forslagsstillerne fra Dansk Folkeparti.

Ifølge Dansk Folkeparti skal Selvstyret indgå en frivillig aftale, der baserer sig på en betaling på markedsvilkår.

Fair aftale

- Frivillig aftale er en gevinst for både Danmark og Grønland En vigtig forudsætning for etablering af et udrejsecenter i Grønland er, at der indgås en frivillig aftale mellem regeringen i København og Grønlands landsstyre i Nuuk. Aftalen skal være fair og sikre, at Grønland modtager en ordentlig betaling på markedsvilkår for at drive udrejsecenteret, og at det sikres, at der anvendes mest muligt egnet lokal arbejds‐ kraft, lyder det.

Partiet mener, at et udrejsecenter i Grønland kan blive et godt og indbringende aktiv for landsstyret. Og det understreges, at der ikke er tale om et indkvarteringssted for asylansøgere.

Tidligere har den danske regering tilkendegivet, at man er imod planen om at etableret et udrejsecenter i Grønland. Forslaget skal formentlig førstebehandles den 29. april af Folketinget.