Ingen EU-sanktioner mod Grønland 

redaktionen Søndag, 15. september 2019 - 08:07

Faren for, at EU-Kommissionen tager det drastiske skridt og indfører sanktioner over for Grønland og Island, fordi de to landes regeringer har hævet makrelkvoterne i 2019 markant, er foreløbigt drevet over, skriver Sermitsiaq.

Det konkluderer flere af deltagere på et møde i Bruxelles i EU-Parlamentets fiskeriudvalg tidligere på måneden. Blandt dem er udvalgets danske næstformand, Søren Gade fra Venstre.

- På mødet kom der ingen trusler om EU-sanktioner på bordet. Formanden Chris Davies opfordrede Grønland og Island til at komme med i makrelaftalen med EU, Norge og Færøerne. Jeg synes, der var en fin tone på mødet, siger Søren Gade.

LÆS OGSÅ: Fare for makrelkrig: Grønland risikerer EU-sanktioner

Er faren for EU-sanktioner mod Grønland og Island så tilsyneladende drevet over?

- Ja, det mener jeg. Ingen af de øvrige medlemmer af fiskeriudvalget modsagde formanden, der klart opfordrede EU-Kommissionen til, at man skal prøve at søge få de to nationer med i makrelaftalen. Den opfordring kan kommissionen så vælge at følge eller lade være, siger han.

Læs hele historien i den seneste udgave af Sermitsiaq, som du har mulighed for at købe her: