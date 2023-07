Inga Egede forlader sin stilling som Ældretalsmand

Jensine Berthelsen Onsdag, 05. juli 2023 - 10:53

Opdateret 13.32 med oplysninger fra Naalakkersuisut om det afbrudte samarbejdet med Inga Egede.

Naalakkersuisut ophæver samarbejdet med Ældretalsmanden, det skriver Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender i en pressemddelelse.

- Naalakkersuisut kan ikke udtale sig om sagen, men kan oplyse at ophævelsen af samarbejdet sker efter en gensidig forståelse.

Inga Egede er stoppet fra 1. juli.



- Naalakkersuisut vil i løbet af sommeren planlægge og arbejde på, hvornår der kan udpeges en ny Ældretalsmand.

Tredje på tre år

Først var det sundhedsassistent Helene Heilmann der i foråret 2020 blev ansat i stillingen som ældretalsmand. Hun var der i lidt mere end et år.

Siden har det været journalist Inga Egede, der fra november 2021, har varetaget embedet.

Nu skal Naalakkersuisut ud og finde den trejde ældretalsmand, det bekræfter departementet for sociale anliggender. Det fremgår ikke hvorfor Inga Egede stopper.

Et hårdt og udfordrende område

Ældretalsmandsinstitutionen fik en hård start, da den blev oprettet i 2020 med en bevilling på 800.000 kroner uden eget sekretariat. Nu godt tre år efter får institutionen en bevilling på omkring 1,8 millioner kroner og en fastansat medarbejder i sekretartiatet.

Det forhold at det er Naalakkersuisut som udpeger talsmanden har fået en hård medfart af Rådet for Menneskerettigheder, som mener, at talsmandsinstitutionerne bør være uafhængige af en regering.

LÆS OGSÅ: Ældretalsmanden bør udpeges af Inatsisartut

Rådet for menneskerettigheder har derfor tidligere været ude og forlange, at talsmanden udpeges af Inatsisartut med henvisning til, at hvis Naalakkersuisut anser ældretalsmandsinstitutionen for, at være en menneskerettighedsinstitutionslignende enhed, så bør man gå efter FN’s Paris Principper vedrørende nationale menneskerettighedsinstitutioner.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane (S) og Inga Egede.