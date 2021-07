Inga Dora kræver tilbundsgående undersøgelse i vaccine-sag

Thomas Munk Veirum Torsdag, 29. juli 2021 - 15:04

Kommunalbestyrelsesmedlem Inga Dora G. Markussen (S) reagerer nu på nyheden om, at borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) sprang over vaccinekøen ved en massevaccination i Nuuk i sidste uge.

Inge Dora G. Markussen forlanger på vegne Siumuts grupper i kommunalbestyrelsen en undersøgelse af sagen:

- Vi vil i Siumut kræve en tilbundsgående undersøgelse af forløbet. Det skal nødig blive en kultur, at der er et A-hold og B-hold i administrationen, skriver Inga Dora G. Markussen på Siumut Nuuks facebook-side.

Inga Dora G. Markussen er tilfreds med, at borgmesteren har været ude at undskylde sin handling, men der er udvist dårlig dømmekraft, lyder det:

- Nogle har følt at de skulle have særbehandling

- At borgmesteren siger undskyld, får hun et “like” for, men ved at hun giver sin arm til at få et stik før alle andre, viser hun desværre en dårlig dømmekraft. Her skulle der være en advarselslampe der tændte som blinkede; Jeg kom frem i køen, fordi... skriver Inga Dora G. Markussen.

Hun mener, det er underordnet, om der er tale om decideret magtmisbrug:

- Handlingen vækker naturligvis opsigt, fordi der er fundet særbehandling sted. Om det kaldes magtmisbrug eller noget andet er underordnet. Nogle har følt, at de skal have særbehandling, “bare” fordi man er noget bestemt. Dét må ikke ske. Vi er alle lige for loven. Lægefaglige personer er de, som vurderer, om man skal frem i køen, og det omfatter næppe at man er borgmester, skriver Inga Dora G. Markussen.