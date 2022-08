Influencer glæder sig over ny virksomhed

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 04. august 2022 - 17:45

Der er uendelige muligheder med at markedsføre og sende sine budskaber ud til hundredevis eller sågar tusindvis af følgere på de sociale medier.

Og med en virksomhed som Look North, der er grønlandsk baseret og tilbyder markedsføringsarbejde med influencere på de sociale medier, så kan det lette arbejdet med at skabe meningsfyldt indhold på influenceres konti.

Klimaforandringer og velfærd

Det mener Aka Niviâna Mørch Pedersen, der er influencer på det sociale medie Instagram.

Hun sætter primært fokus på klimaforandringer, menneskerettigheder og selvmordsforebyggelse og arbejder for at bryde tabuet omkring selvmord.

- De sociale medier er et meget internationalt marked. Jeg synes, det er fedt, at der kommer en virksomhed i Grønland, så vi kan have afsæt fra vores egen kultur, når vi promoverer vores budskaber, fortæller Aka Niviâna Mørch Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Agentarbejde vil lette

Influencere kan i nogle tilfælde samarbejde med virksomheder for at fremme deres budskab, samtidig med, at de reklamerer for virksomheden de samarbejder med.

Aka Niviâna Mørch Pedersen påpeger, at en grønlandskbaseret virksomhed kan lette en del af arbejdet med at skabe kontakter, og at hun dermed kan fokusere mere på sin sides indhold.

- Det er ikke bare at tage et billede og skrive en tilfældig tekst. Jeg har en målgruppe, som skal finde mine billeder og tekster interessante, derfor er der en del benarbejde bag hvert billede og indhold.

- Med en virksomhed, der planlægger og realiserer møder med nye partnere, vil det gøre mit arbejde meget lettere. Dermed kan jeg bruge mere tid på at fokusere på min målgruppe og mine følgere, som jeg jo også skal finde tid til at have dialog med, fortæller Aka Niviâna Mørch Pedersen.