Look North sætter blus på grønlandske influencers

Kassaaluk Kristensen Mandag, 01. august 2022 - 17:49

De to grønlandske virksomheder, Malugiuk og Happy Greenland, fusionerer og tilbyder nu influencer marketing som den første virksomhed i Grønland.

Den nye virksomhed hedder Look North og vil samarbejde med influencers på de sociale medier i forhold til reklamering.

- Look North skaber en markedsføringsmulighed i Grønland, der ikke hidtil er set, men som er brugt flittigt i resten af verden, skriver den nye virksomhed.

Influencer er betegnelsen på en kendt person, der bruger sin kontaktflade og indflydelse på særligt sociale medier til at lave reklame. Det sker oftest mod betaling. Influencers kan reklamere for produkter, specifikke sager eller et budskab.

- Influencer Marketing er nyt i Grønland og har et stort potentiale for, at vi heroppe kan blive endnu bedre til at komme ud med vores ønskede budskaber, promovering af produkter eller opmærksomhed og tilslutning til arrangementer, siger partner i Look North, Mona Torp i en pressemeddelelse.

Influence – til grønlandske kunder

Omkring to tredjedele af befolkningen i Grønland er brugere af det sociale medie Facebook, mens andre sociale medier som Instagram, der også benyttes af influencers, også vinder frem.

Look North mener, at de sociale medier er et godt redskab til at bruge som reklameplatform, når infrastrukturen gør det nemt at kommunikere på de sociale medier.

- Vi tilbyder effektiv og autentisk reklamering via vores helt egne lokale influencere. Kunderne får mulighed for at nå deres målgrupper, som vil kunne spejle sig i et ansigt, de kan genkende, et univers der ligner deres eget og med relevant og relaterbart indhold, uddyber partner i Look North, Aviaq Brandt.

Look North vil arbejde for at opbygge influencere i Grønland og være med til at løfte niveauet af markedsføring indenfor de sociale medier – såvel som for de private og offentlige virksomheder i Grønland.