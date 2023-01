Ineqi Kielsen trækker sig fra politik – for nu

Merete Lindstrøm Fredag, 27. januar 2023 - 17:45

Mere end et årti er det blevet til som aktiv i Siumut som medlem af hovedbestyrelsen, folkevalgt og senest politisk rådgiver. Nu har Ineqi Kielsen valgt at det bliver uddannelse og erhvervserfaringer, der skal fylde de kommende år.

- Jeg skal videre i mit liv og have nogle erfaringer fra erhvervslivet til at supplere min politiske baggrund, siger Ineqi Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Han valgte for to år siden at tage orlov fra sin uddannelse i erhvervsøkonomi, da han blev formand for forfatningskommissionen første gang. Fra februar er han tilbage på skolebænken samtidig med, at han er blevet ansat i erhvervsdepartementet, hvor politikker-kasketten er skiftet ud med en embedsmands.

Skal lige have afsluttet forfatingsarbejdet

Ud over det nye job og uddannelsen, der begynder i næste uge, ligger der en opgave med at færdiggøre Forfatningskommissionens arbejde, som skal afleveres 1. april.

Den garvede politiker understreger, at han ikke melder sig ud af Siumut, som er hans hjerteblod og tilføjer:

- Man skal jo aldrig lukke døren helt.

I et Facebook-opslag om den nye retning i hans liv, takker Ineqi Kielsen også sine partikollegaer, der har banet vejen for hans politiske karriere det seneste årti.