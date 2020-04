Indsatte har en voldsommere adfærd

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. april 2020 - 08:48

En undersøgelse blandt anstalts- og politibetjente her i landet viser, at betjentene er udsat for store psykiske belastninger på deres job.

Eksempelvis svarer 33 procent af anstaltsbetjentene i undersøgelsen, at de føler sig stressede. 24 procent scorer højt på en skala for PTSD – posttraumatisk stress sundrom. Undersøgelsen tager dog forbehold for, at den bygger på relativt få besvarelser fra anstaltsbetjente.

Resultaterne overrasker ikke formanden for Fængselsforbundet, der organiserer anstaltsbetjentene:

- Da jeg besøgte Nuuk i efteråret, var jeg rystet over forholdene med en meget sparsom bemanding. Jeg håber, at i og med at lønnen er blevet hævet, at det vil få nogle flere på Grønland til at tage kampen op og blive anstaltsbetjent, siger Bo Yde Sørensen, formand i Fængselsforbundet, der først og fremmest ønsker flere hænder i anstalterne.

Direktør i Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja H. Nathanielsen, tager alligevel undersøgelsen meget alvorligt, og hun fortæller til Sermitsiaq.AG, at der er tiltag i gang for at forbedre de ansattes trivsel:

- Vi planlægger en ny APV(arbejdspladsvurdering, red.) hen over foråret, for at kortlægge problemet nærmere. Også for at se om det er bestemte steder, at problemet er størst. Vi kan jo se, at nogle byer er mere belastet af hårdere miljøer end andre. De hårde miljøer følger med ind i anstalterne, siger Naaja Nathanielsen.

Stadig flere ubehagelige hændelser

Fængselsbetjente i Danmark vurderer i undersøgelsen, at de udsættes for stadigt flere ubehagelige og voldsomme hændelser. Det mønster kan Naaja Nathanielsen genkende i Grønland:

- Vi har ikke på samme måde bandeprogrammer og lignende som i Danmark, men vi kan se, at der er en hårdere kerne, end der plejer at være. Der betyder, at de episoder, vi har, kan være voldsommere end normalt, siger Naaja Nathanielsen.

I Fængselsforbundet er man stærkt bekymret over presset på medarbejderne:

- Vi sender flere og flere af de hårde fanger til Grønland til den lukkede anstalt i Nuuk, og det giver en regning, siger Bo Yde Sørensen.

Naaja Nathanielsen fortæller, at man i Kriminalforsorgen fortsat vil have fokus på at ruste de ansatte til at håndtere de anstaltsanbragte. Problemet vil næppe blive mindre de kommende år, vurderer direktøren:

Problemet vil fortsætte

- Vi ved, at det her problem ikke forsvinder, når antallet af anbragte børn er så højt, og når omfanget af misbrug er så højt.

Andre samfundsinstitutioner kan dog også hjælpe til med at gøre hverdagen lettere i anstalterne:

- Der er er flere, der burde have været i kontakt med det psykiatriske system, inden de kommer til os, lyder det fra direktøren.