Betjente lider af stress og depression

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) er bekymret for politibetjentenes og anstaltspersonalets velbefindende. Bekymringen har afsæt i en ny rapport, hvor omfanget af psykiske belastninger for de to udsatte faggrupper kortlægges. Det står åbenbart skidt til. Der er en del mistrivsel.

Det skriver avisen AG.

– Af rapporten fremgår, at knap 15 procent af de grønlandske politibetjente oplever stress og knap 10 procent scorer højt på PTSD. Herudover oplever 33 procent af de grønlandske anstaltsbetjente stress og knap 25 procent scorer højt på PTSD, skriver Aaja Chemnitz Larsen i en henvendelse til den danske justitsminister Nick Hækkerup.

Krigstraumer

PTSD er en lidelse, som ofte nævnes i forbindelse med krigstraumer, men som også bruges i det civile. Forkortelsen står for posttraumatisk stress disorder.

Aaja Chemnitz Larsen opfordrer den danske regering til at udforme en plan for støttetiltag overfor de to personalegrupper.

– De interviewede betjente giver udtryk for, at arbejdet de senere år er blevet mere krævende og psykisk belastende og med flere voldsomme hændelser, angiver hun.

