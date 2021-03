Inatsisartutvalg 2021: Her er IA’s kandidater

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 16. marts 2021 - 17:46

Inuit Ataqatigiit stiller i alt 42 kandidater op til Inatsisartutvalget den 6. april. Det er 20 færre end seneste valg til Inatsisartut i 2018, hvor IA havde i alt 62 kandidater.

- Jeg er stolt over det antal kandidater, vi kommer med. Vi har forventet en tilslutning på det niveau, da valget falder sammen med kommunalvalget. Til gengæld har vi i alt 80 opstillede kandidater til kommunerne. Og jeg er stolt over alle kandidaters mod, siger formand for IA, Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Første kandidat i kørestol

Blandt de opstillede kandidater er Marita Jessen, der netop har færdiggjort sin uddannelse som socialrådgiver. Hun har siden 2013 siddet i kørestol siden hendes ene ben blev amputeret efter en ulykke.

Marita Jessen har tidligere givet interview til Sermitsiaq.AG, hvor hun efterlyser flere tiltag for tilgængelighed og inddragelse af personer med handicap i landet.

Samtlige Inatsisartutmedlemmer genopstiller

På Inuit Ataqatigiits kanditatliste fremgår alle seneste Inatsisartutmedlemmer. Andre kendte ansigter på listen er Johan Lund Olsen og Naaja H. Nathanielsen, som genopstiller til Inatsisartut efter nogle års pause.

Endnu et kendt ansigt fremstår også som opstillet. Det er Eqaluk Høegh, tidligere ministersekretær og samfundsdebattør. Han oplyser dog til Sermitsiaq.AG, at det er en fejl, og at han ikke stiller op til Inatsisartut.

Se alle IA’s opstillede kandidater: