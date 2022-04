Inatsisartut fortsætter møderne tirsdag

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. april 2022 - 07:45

Inatsisartuts forårssamling genoptages tirsdag den 5. april, efter en uges pause på grund af et cyberangreb på Selvstyrets IT-system i sidste uge.

Formandsskabet i Inatsisartut har godkendt en ny dagsorden for forårssamlingen i Inatsisartut, og planen er, at punkter til dagsordenen rykkes en uge, så Inatsisartuts forårssamling bliver lidt længere end tidligere planlagt.

LÆS OGSÅ: Inatsisartut holder ikke møde denne uge

- Den opdaterede dagsorden vil dog følge gældende praksis med, at punkter der ikke bliver færdigbehandlet på mødedagen, vil rulle videre til næste mødedag. Ligesom der er praksis for at samlingen kan forlænges, såfremt der måtte blive behov for dette, oplyser formanden for Inatsisartut, Hans Enoksen i en pressemeddelelse.

Inatsisartuts forårssamling har sidste dag den 1. juni. Der er dog forbehold for forlængelse, hvis der er punkter, der mangler at blive behandlet.

Sådan er ændringerne

Selvstyret lukkede al kommunikation ned fredag den 25. februar efter der var konstateret et sikkerhedsbrud på administrationens IT-system. Det er senere kommet frem, at det drejer sig om et cyberangreb med formålet at spinere/hente information om Selvstyrets kommunikation med omverdenen.

Ved tilpasning af Inatsisartutmøder har formandsskabet i Inatsisartut valgt at ændre mødedagene, så Inatsisartut får samlet 25 mødedage i stedet for 27 mødedage.

Partilederrunden den 27. april ændres ikke, mens spørgetimer for medlemmer i Naalakkersuisut rykkes.