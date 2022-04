Naalakkersuisut: It-problemer skyldes alvorligt cyberangreb

Nina-Vivi Møller Andersen, Thomas Veirum Torsdag, 31. marts 2022 - 11:06

Selvstyret har siden fredag været ramt af omfattende it-problemer.

Selvstyret har oplyst, at problemerne skyldes et sikkerhedsbrud, og det er blandt andet årsag til, at alle møderne i Inatsisartut i denne uge er blevet udsat, Naalakkersuisut har ikke kunnet kommunikere ind og ud og flere kommuner er også ramt så udbetalinger af sociale ydelser er forsinkede.

LÆS OGSÅ: Sikkerhedsbrud fører til blokering af kommunikation ud af landet

Nu oplyser formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), at problemerne skyldes et decideret cyberangreb, der har haft til formål at lave spionage og samle informationer.

- Vi tager det meget alvorligt. Spionage og krigsførelse foregår i høj grad i cyberspace, og vi er nu i gang med at gennemgå alt og stramme op på sikkerheden, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Torsdag formiddag oplyser Naalakkersuisut desuden i en pressemeddelelse, at størstedelen af IT-sikkerhedsbruddet nu er ordnet.

- Størstedelen kører

- Der gennemføres en kontrolleret åbning af centraladministrationens systemer og forbindelser i dag, dvs. at driften forventes at være normaliseres med udgangen af torsdagen. Den kontrollerede åbning sikrer, at hvert system gennemgår en sikkerhedstjekliste. Stor tak skal gå ud til borgere og virksomheder for deres tålmodighed og forståelse.

Naalakkersuisuts kommunikationschef forklarer, at størstedelen af IT-systemet kører, og at Naalakkersuisut vil sikre større sikkerhed i serverne.

LÆS OGSÅ: Inatsisartut holder ikke møde denne uge

- 90 procent af IT-systemet er oppe at køre, så vi forventer, at alt kommer op at køre i løbet af dagen. Naalakkersuisut vil styrke IT-sikkerheden efter denne sammenbrud, siger Naalakkersuisuts kommunikationschef, Irene Jeppson.

Naalakkersuisuts digitalstyrelse opdagede et sikkerhedsbrud i centraladministrationen fredag den 25. marts. Al kommunikation ind og ud af Grønland er blevet blokeret for at inddæmme og undersøge bruddet.