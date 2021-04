Inatsisartut skal på ekstraordinær samling

redaktionen Tirsdag, 27. april 2021 - 17:45

Efter anmodning fra Naalakkersuisut, har Formandskabet for Inatsisartut besluttet, at der holdes en samling på to mødedage.

- Den ekstraordinære samling starter med en 1. mødedag; mandag den 3. maj klokken 11.00, efterfulgt af en 2. mødedag; fredag den 7. maj, der ligeledes starter klokken 11.00, fremgår det i en pressemeddelelse fra formanden for Inatsisartut Hans Enoksen.

Tidligere på dagen var der drama ved den konstituerende samling i Inatsisartut. Da partierne skulle vælge medlemmer til Finans -og Skatteudvalget tog flere Siumut-medlemmer ordet umiddelbart inden godkendelse af de indstillede kandidater.

Herefter udvandrede både Siumut og Demokraatit Inatsisartut-salen i protest, da de to partier forgæves forsøgte at få formandskabet og Naalakkersuisut til at forholde sig til en voldsom sag om en folkevalgt, der florerer på de sociale medier.